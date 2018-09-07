Яндекс будет продавать эксклюзивные китайские противоударные смартфоны

Торговая площадка, которую совместно запустят Яндекс и Сбербанк в октябре, будет продавать защищённые смартфоны от брендов, ранее не представленных на российском рынке. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ», побеседовавшее с представителями компаний.





Речь идёт о смартфонах китайских компаний Cubot, Leagoo и Nomu. Они специализируются на противоударных и водонепроницаемых моделях. В России спрос на такие модели невелик, но по мнению экспертов, может вырасти.

Площадка Яндекса станет эксклюзивным поставщиком смартфонов Cubot, Leagoo и Nomu. По словам Алекса Васильева, директора по международному развитию компании, рынок защищенных смартфонов с противоударными свойствами и водонепроницаемостью последние несколько лет растет примерно втрое быстрее рынка обычных устройств в мире. Также он отметил, что Яндекс.Маркет ведёт переговоры не только с производителями B-брендов, но и готовит проекты по эксклюзивному выводу в Россию новых моделей с рядом А-брендов.