Яндекс будет продавать эксклюзивные китайские противоударные смартфоны

Торговая площадка, которую совместно запустят Яндекс и Сбербанк в октябре, будет продавать защищённые смартфоны от брендов, ранее не представленных на российском рынке. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ», побеседовавшее с представителями компаний.


Речь идёт о смартфонах китайских компаний Cubot, Leagoo и Nomu. Они специализируются на противоударных и водонепроницаемых моделях. В России спрос на такие модели невелик, но по мнению экспертов, может вырасти.

Площадка Яндекса станет эксклюзивным поставщиком смартфонов Cubot, Leagoo и Nomu. По словам Алекса Васильева, директора по международному развитию компании, рынок защищенных смартфонов с противоударными свойствами и водонепроницаемостью последние несколько лет растет примерно втрое быстрее рынка обычных устройств в мире. Также он отметил, что Яндекс.Маркет ведёт переговоры не только с производителями B-брендов, но и готовит проекты по эксклюзивному выводу в Россию новых моделей с рядом А-брендов.

Источник
Коммерсантъ
Теги
смартфон Россия Яндекс Leagoo

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