Huawei готовит 7-дюймовый планшетофон в кожаном корпусе

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал подборку пресс-рендеров смартфона Huawei Enjoy Max, пока не представленного производителем официально.


По словам источника, это новая версия смартфона Honor 8X Max. В отличие от Honor 8X Max смартфон может получить другой процессор, Snapdragon 670, и кожанную отделку задней панели.


В остальном характеристики схожи с Honor 8X Max. Смартфон оснащается 7,12-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2244 х 1080 пикселей), двойной основной камерой 16+2 Мп и фронтальной на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 5000 мАч, с возможностью быстрой зарядки.

Источник
Evan Blass
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei Honor 8X Max

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Объявлены российские цены на мощный большой бюджетник Honor 8X
Флагманский смартфон Sony Xperia XZ3 уже можно купить в России
Samsung Galaxy Note 9 выжал свыше 1 Гбит/с из мобильного интернета в России

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 106
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 100
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 94
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 83
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 75
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60