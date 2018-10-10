Huawei готовит 7-дюймовый планшетофон в кожаном корпусе

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал подборку пресс-рендеров смартфона Huawei Enjoy Max, пока не представленного производителем официально.





По словам источника, это новая версия смартфона Honor 8X Max. В отличие от Honor 8X Max смартфон может получить другой процессор, Snapdragon 670, и кожанную отделку задней панели.





В остальном характеристики схожи с Honor 8X Max. Смартфон оснащается 7,12-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2244 х 1080 пикселей), двойной основной камерой 16+2 Мп и фронтальной на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 5000 мАч, с возможностью быстрой зарядки.