Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей

Каждый раз, когда мы начинаем думать, что «Xiaomi уже не те и понемногу сдуваются», они прыгают выше головы и доказывают нам, что есть ещё порох в пороховницах. На этот раз Xiaomi выпустили смартфоны с «чистым» Андроидом и лучшими камерами за свою цену. А старшая версия ещё и «дала прикурить» конкурентам по мощности процессора.

Что для китайца «Redmi 6 Pro», то европейцу – «Mi A2 Lite»

Если раньше плодить одинаковые мобильники под разными названиями предпочитал только Huawei, то теперь этим развлекается и Xiaomi. С той оговоркой, что Хуавеи получают разные шильдики исключительно ради потехи маркетологов, а у «сяомистов» серия Mi A1 – «спецверсии» китайских смартфонов под управлением «чистого» Android без китайской оболочки.

Почему вдруг китайцы возлюбили идею фирменных смартфонов Google Nexus/Pixel, хотя ещё недавно зарекались делать мобильники с первозданными прошивками? Причин несколько. Во-первых, в некоторых регионах покупатели слишком долго приобретали самые дешёвые мобильники (чаще всего Samsung, LG, Sony и др.), которые тормозят настолько безнадёжно, что «аллергия» на вмешательство в прошивки у людей засела надолго, и даже очень хороший смартфон с MIUI будет продать сложнее, чем смартфон с «мы не трогали Android, чтобы всё работало максимально быстро». Вот гики сейчас улыбаются и возражают, что оболочка авторства Xiaomi тоже «летает», но доказать это индусам индийцам, ради которых Xiaomi и «переобула» Mi 5x в Mi A1, слишком сложно – проще сделать «обезжиренную» спецверсию с другой прошивкой.



Расцветки Xiaomi Mi A2

Во-вторых, реклама «у нас самые быстрые обновления на новые версии Android и прошивки без излишеств!» помогли мёртвой Nokia воскреснуть с новым китайским руководством. И не просто воскреснуть, а «нарубить капусты» с такими лозунгами. Это значит, что оставаться в стороне от бюджетных смартфонов с «чистыми» прошивками нельзя. И, наконец, задобрить Google тесным сотрудничеством и «невмешательством» в его идеи в Android тоже никогда не будет лишним.

Поэтому не удивляйтесь тому, что Xiaomi Mi A2 – это «переобутый» в чистый Андроид китайский Xiaomi Mi 6x, а Mi A2 Lite на домашнем рынке (и на Алиэкспресс) называется Redmi 6 Pro и формально никак не связан ни с Mi A2, ни с Mi 6x, а выступает самостоятельно.

Бог с ними, с названиями. Смартфоны-то хорошие?

Не просто хорошие, а лучшие в некоторых дисциплинах. Если дебютный Mi A1 был «ни рыбой, ни мясом» с технической точки зрения, и слабо отличался по начинке от более дешёвых Redmi Note 4/Redmi 5 Plus, то Mi A2 с чистокровными бюджетными Xiaomi уже мало что связывает.

Корпус более качественный и без пластиковых вставок на задней панели. Вся серия Redmi до сих пор грешит «подпорками» из пластика сверху и снизу задней металлической крышки. Выглядит это ещё хуже, чем розовые брызговики на автомобилях. В Mi A2 корпус цельнометаллический и полностью новый (Redmi Note 5 делит корпус с более дешёвым и старым Redmi 5 Plus, отличается только блок камер сзади). А это значит, что новый и Full HD-экран, причём он гораздо ярче, чем в других бюджетных Xiaomi.



Изменения в Xiaomi Mi A2 в сравнении с Mi A1

Максимально «злой» процессор, который только бывает в пределах 20 тысяч рублей. Помните, каким праздником казался Snapdragon 636 после опостылевших «малолитражных» восьмиядерников старого поколения? С ним Redmi Note 5 стал рекордно мощным бюджетным смартфоном, и за полгода появился только один смартфон, который смог конкурировать с ним по скорости работы. Да и то лишь ценой ухудшенного качества камер.

Поэтому вдвойне приятно, что даже без серьёзных конкурентов Xiaomi наносит «ответный удар» – Mi A2 стал на уровень круче по качеству камер и скорости начинки!



Дизайн довольно скучный, но корпус из металла надёжен и привыкать ни к чему не нужно

Если вам угодны сравнения, знайте, что по мощности Mi A2 примерно равен таким флагманам, как LG G6, или Samsung Galaxy S7 edge, и быстрее, чем Honor 9 или Huawei P10. А среди современных моделей конкурировать с ним по скорости работы могут только смартфоны стоимостью от 28 тысяч рублей и выше (Nokia 7 Plus, Honor 10 и др.). Ничего настолько же быстрого, но дешевле, просто не существует в природе.

И даже на Aliexpress достойных альтернатив по крутизне процессора новому Xiaomi нет – Mi A2 там ещё не продают, а вот аналогичный Mi 6x (отличается только прошивкой) стоит 14 тысяч рублей за базовую версию. Xiaomi Mi Note 3 симпатичнее, но не с «пустым» Android, хрупкий и стеклянный. В общем, для игр и «запаса мощности» это сейчас самый интересный бюджетный вариант.

В сравнении с лучшими по скорости работы бюджетниками (Xiaomi Redmi Note 5/ASUS ZenFone Max Pro M1) этот смартфон быстрее на 18-20% по процессорной мощности, и примерно на 15% по игровой графике. Все остальные конкуренты до 27 тысяч рублей просто «глотают» пыль и конкурировать с такой начинкой не могут.



Попробуй отличи, какой из новых Xiaomi у меня в руке, если не знать заранее

Что-то в лесу умерло – бюджетные Xiaomi теперь хорошо фотографируют

Когда вы выбираете недорогой смартфон, а «знакомый компьютерщик» советует вам купить Xiaomi, он всегда сделает ремарку, мол, «по качеству изготовления и мощности процессора вообще лучший вариант, а вот камера так себе, но за эти деньги сойдёт». Или не сделает, если он слепой фанатик и не замечает, что иные Meizu/Huawei фотографируют лучше.



Породистые сенсоры теперь дополнились хорошей оптикой

И такие лирические отступления были актуальны очень долго – к любому Redmi можно было применять фразу «…зато процессор, аккумулятор и экран классные», потому что ради самой качественной камеры был смысл выбрать что-то другое.

С выходом Mi A1 год назад Xiaomi попробовали претендовать на что-то большее, но получилось не очень, потому что сенсор Omnivision OV12A10 – не бог весть какой «подарок фотографам», да и алгоритмы съёмки в Xiaomi испокон веков работали через «труднодоступные места».

Ситуация начала исправляться с выходом Redmi Note 5 в феврале 2018 года. В этом бюджетнике мог быть крутой (в китайской версии) или не очень крутой (в индийской) сенсор, но смартфон фотографировал лучше большинства моделей за эти же деньги. Плачевная картина с «автоматикой» Xiaomi пошла на поправку.



Фронтальная камера со вспышкой в Mi A2 хорошая в теории, но обычная на практике

А в Mi A2 ещё и «породистые» сенсоры есть всегда – на задней панели за фото отвечает «парочка» из Sony IMX486 (такой же, как в Redmi Note 5) и IMX376 (вторая тыловая камера, такая же, как в крутых китайских флагманах OnePlus 5T и OnePlus 6). Но это только полдела – крутые сенсоры были и в камере Xiaomi Mi Max 2, только автоматика была тупой, а «стёкла» в камере – дешёвыми, поэтому смартфон хорошо снимал фото днём, и очень плохо – вечером.

Xiaomi решили не ходить по граблям во второй раз, поэтому в Mi A2 оптика отличная – с таким (f/1.8) объективом смартфон быстрее снимает фото днём и улучшает качество фото ночью (в сравнении с Redmi Note 5 и его f/2.0).



Фото на тыловую камеру Xiaomi Mi A2



Фото на тыловую камеру Xiaomi Mi A2



Фото на тыловую камеру Xiaomi Mi A2

Что всё это даёт нам на практике? Качество съёмки фото на голову выше, чем у любого смартфона дешевле 25 тысяч рублей. Если мерять в Айфонах, Mi A2 фотографирует чуть лучше, чем iPhone 6s, и чуть не дотягивает до iPhone 7. А с подбором остальных конкурентов всё ещё веселее – среди Самсунгов до этого же уровня не дотягивает ни одна модель, кроме старых (Galaxy S7) и более свежих флагманов, а Huawei предлагает что-то подобное в Honor 10, с той оговоркой, что он мощнее, но «повоевать» камерой сможет только днём, а ночью более дешёвый сенсор даст о себе знать и качество фото будет хуже, чем в Xiaomi. Достаточно отметить, что основная тыловая камера Mi A2 в любых условиях фотографирует лучше, чем камеры прежнего лучшего смартфона «от 18 до 27 тысяч», Honor 9.



Фото на тыловую камеру Xiaomi Mi A2



Фото на тыловую камеру Xiaomi Mi A2



Фото на тыловую камеру Xiaomi Mi A2

Реальные конкуренты Mi A2 по качеству съёмки – ASUS ZenFone 5 ZE620KL и Nokia 7 Plus стоимостью 27-30 тысяч рублей – они фотографируют чуть лучше. А следующий уровень – остатки старых «супермоделей», наподобие Samsung Galaxy S7 edge, OnePlus 3T и LG G6. При этом ASUS и LG в этой компании будут де-факто ещё и чуть медленнее.



Фото на тыловую камеру Xiaomi Mi A2



Фото на тыловую камеру Xiaomi Mi A2



Фото на тыловую камеру Xiaomi Mi A2



Фото на тыловую камеру Xiaomi Mi A2

Мне кажется, за такие заслуги Mi A2 можно простить и уродливо торчащий из корпуса блок тыловых камер в стиле iPhone X, и отсутствие разблокировки сканированием лица (да-да, её почему-то забыли «прикрутить» – приходится спасаться сканером отпечатков пальцев), и среднюю по качеству селфи-камеру (в Honor 9 она немного лучше), и отсутствие оптической стабилизации, без которой Mi A2 частенько «не дожимает» качество фото в авто-режиме при съёмке ночью. Разве что отсутствие NFC, отдельного разъёма для наушников и слота microSD прощать не хочется.



Вживую выступающая камера выглядит ещё хуже, чем на фото

А ручной режим здесь, даром что полнофункциональный, не очень удобен – угадать с экспозицией (яркостью) снимка заранее невозможно, потому что смартфон выдаёт картинку светлее/темнее только в ответ на «крутилку» ISO, но не выдержки. Принудительное переключение на «ночную» камеру с «SuperPixel» 2.0 мкм (мда? Не сказал бы) при 20 мегапикселях портит качество съёмки в сравнении с «просто» камерой IMX468 при 12 Мп. Зато ночной режим в авто-съёмке включает шумоподавление и ретуширует фото с небольшой потерей чёткости – фотографы предпочли бы делать это «руками» за компьютером, но для большинства владельцев смартфонов готовый шумодав в отдельном режиме будет полезнее, чем необходимость что-то «фотошопить» с клавиатурой и мышкой.

Mi A2 Lite – смешать Redmi 5 Plus и Redmi Note 5, но не взбалтывать

Чем лучше вы разбираетесь в моделях смартфонов Xiaomi, тем легче вам запутаться в новинках, которых китайцы наплодили без веских на то причин. Чтобы не «утонуть» в характеристиках окончательно, всегда помните о «корнях» новых моделей. Корни Mi A2 Lite – тюнингованная версия Redmi. Если в двух словах – ребята взяли аппаратную основу Redmi 5 Plus, добавили экран с «чёлкой» вместо обычного 18:9, а тыловые камеры перенесли из Redmi Note 5. Именно поэтому здесь есть нехарактерные для новых смартфонов серии Mi (и характерные для Redmi) отдельный разъём для наушников, слот для карты памяти и 4000 мАч в аккумуляторе.



Лицевая панель Xiaomi Mi A2 Lite

В итоге мы получили Redmi Note 5 с процессором Snapdragon 625 взамен более мощного 636. Или Redmi 5 Plus с камерами от Redmi Note 5 – смотря с какой стороны зайти. Довольно унылый ход, потому что этот процессор, хоть и неплох сам по себе, свежим был два года назад, ещё в эпоху Redmi 4 Prime, но экран и камеры компенсируют этот недостаток.



Тыловая панель Xiaomi Mi A2 Lite

В отличие от более дорогого Mi A2, здесь уже видны следы экономии – пластиковые вставки на задней крышке присутствуют и выглядят не очень, корпус ощущается пластиковым (толстый слой краски поспособствовал?), а камера из Redmi Note 5 пока не очень уверенно ощущает себя в новом «теле» и очень медленно фотографирует.



Фото на тыловую камеру Xiaomi Mi A2 Lite



Фото на фронтальную камеру Xiaomi Mi A2 Lite

При этом сам по себе смартфон приятен – яркий качественный экран (эдак не меньше 500 кд/м2), Андроид «летает», звук громкий и, в целом, неплохой. Стоит ли за это чудо отдавать 14-17 тысяч рублей? Ради камеры – да, хотя к её медлительности ещё нужно будет привыкнуть. Ради всего остального – вряд ли, потому что Redmi Note 5 с выходом Mi A2 подешевеет, а он «такой же, но лучше». Да и Honor 9/ASUS ZenFone Max Pro M1 никто не отменял, если вам не нужна крутая фотосъёмка, а нужен более быстрый процессор/лучше автономность.

Характеристики

Xiaomi Mi A2 Xiaomi Mi A2 Lite Операционная система Android 8 Oreo Android 8 Oreo Экран 5,99”, 2160x1080 (18:9), IPS, 403 ppi 5,84”, 2280x1080 (19:9), IPS, 432 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 660 SDM660, 8 ядер (4x Kryo 260 2.2 ГГц + 4x Kryo 260 1.8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953, 8 ядер (8x Cortex A-53 2.0 ГГц) Графика Adreno 512 Adreno 506 Оперативная память 4/6 Гбайт 3/4 Гбайт Постоянная память 32/64/128 Гбайт 32/64 Гбайт, слот microSD Связь 4G (LTE Cat. 12), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, GPS, ГЛОНАСС 4G (LTE Cat. 6), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Bluetooth 4,2, GPS, ГЛОНАСС Камеры тыловая: 12 Мп, с автофокусом, f/1.75, сенсор 1/2.9”, размер пикселя 1.25 мкм, программная стабилизация съёмка видео 3840x2160 (30 fps) тыловая дополнительная: 20 Мп, с автофокусом, f/1.75, сенсор 1/2.8”, размер пикселя 1.0 мкм, программная стабилизация фронтальная: 20 Мп, с автофокусом, f/2.2, размер пикселя 1.0 мкм тыловая: 12 Мп, с автофокусом, f/2.2, размер пикселя 1.25 мкм, программная стабилизация съёмка видео 3840x2160 (30 fps) тыловая дополнительная: широкоформатная, 5 Мп, с автофокусом, f/2.2, размер пикселя 1.12 мкм, программная стабилизация фронтальная: 5 Мп, f/2.2 Аккумулятор 3000 мАч, несъемный 4000 мАч, несъемный Размеры 158.7x75.4x7.3 мм 149.3x71.7x8.8 мм Масса 166 г 178 г Цена на момент публикации 18/20/25 тысяч рублей (предварительные данные) 13/17 тысяч рублей (предварительные данные)