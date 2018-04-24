Apple выпустила обновление безопасности macOS High Sierra 10.13.4

Компания Apple выпустила новое обновление безопасности для десктопной операционной системы macOS High Sierra 10.13.4. Оно вышло спустя почти месяц после выхода оригинальной версии macOS High Sierra 10.13.4.





Обновление безопасности macOS High Sierra 10.13.4 доступно бесплатно через стандартную систему обновлений ОС в Mac App Store. судя по сопроводительной записке от Apple, апдейт рекомендуется всем пользователям для повышения стабильности их систем.

Напомним, в оригинальной macOS High Sierra 10.13.4 появился бизнес-чат Business Chat. Он позволяет общаться с организациями и брендами напрямую через приложение Messages (Сообщения). Бизнес-чат заработал в бета-режиме в США и Канаде с релизом iOS 11.3. Кроме того, в обновлении добавлена поддержка внешних видеокарт. В Safari добавлен шорткат Command-9 для перехода к крайней правой открытой вкладке, автозаполнение логинов и паролей теперь производится только после выбора соответствующих полей в браузере, сортировать закладки можно по имени или URL.