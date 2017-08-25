Глава Samsung Group получил пять лет тюрьмы

Суд центрального округа Сеула в Южной Корее признал виновным вице-президента Samsung Electronics и фактического главу Samsung Group Ли Чже Ёна (Lee Jae-yong), сына официального главы Samsung Group, во взяточничестве, хищениях, сокрытии активов и лжесвидетельстве.





Напомним, Ли Чже Ён оказался втянут в коррупционный скандал, в котором фигурировала уже бывшая президент страны Пак Кын Хе (Park Geun-hye) и ее подруга.

Помимо всего прочего, суд признал Ли Чже Ёна причастным к вручению взятки в размере 7,2 млрд южнокорейских вонов, что составляет порядка 6,38 млн долларов США. В результате, он был приговорен к пяти годам тюремного заключения. Это намного меньше грозивших ему 12 лет заключения, на которых настаивала прокуратура.