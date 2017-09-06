NASA отправило в космос изречение из соцсетей

Международное аэрокосмическое агентство NASA отправило в космос сообщение из социальных сетей, выбранное специальной комиссией и последующим народным голосованием. Акция проводилась в честь сорокалетия миссии "Вояджер".





Избранное сообщение "Мы предлагаем дружбу среди звезд. Вы не одиноки" было направлено в сектор космоса, где сейчас находится зонд "Вояджер-1".

Напомним, с 1 августа пользователям соцсетей предлагалось публиковать сообщения с хэштегом #MessageToVoyager. Сообщение должно было содержать не больше 60 символов, включая буквы английского алфавита, цифры, пробелы и знаки препинания. Их можно публиковать в Twitter, Instagram, Facebook, Google+ или Tumblr до 15 августа.