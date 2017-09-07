Роскосмос начнет отправлять туристов в космос с 2019-2020 годов

Роскосмос может начать отправлять космических туристов на МКС с 2019-2020 годов. Об этом рассказал журналистам информационного агентства ТАСС Игорь Комаров, глава госкорпорации, во время интервью на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ).


Комаров заявил следующее: "На ближайшие два года программа полетов к МКС сверстана, и космических туристов мы отправлять пока не планируем. Конечно, космические туристы могут быть, и в принципе это обсуждается, но где-то с 2019–2020 годов".

Ранее Комаров сообщал о возможности создания совместного с американцами бренда для космического туризма. На данный момент космических туристов можно пересчитать по пальцам — их всего семь. Интересно, что в их число вошли Марк Шаттлворт, основатель Canonical, стоящей за операционной системой Ubuntu, а также Ричард Аллен Гэрриот, разработчик компьютерных игр Ultima, Lineage, Lineage II и Tabula Rasa.

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