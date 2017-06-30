Telegram запустил настройки Proxy, Android Pay и супергруппы

Команда популярного мессенджера Telegram объявила о выпуске обновленной версии мобильных приложений для iOS и Android. В Telegram 4.1 появилась возможность добавлять до 10 тысяч участников в супергруппы, новые инструменты больших групп и каналов, а также возможность настраивать использование Proxy-сервера.





Максимальное количество пользователей в супергруппе выросло до 10 тысяч человек. При этом обязанности администраторов можно распределить, выбрать, что имеет право добавлять пользователей, управлять сообщениями, блокировать пользователей, редактировать информацию о группе и ее название, добавлять новых администраторов, и так далее. Пользователей супергрупп стало можно ограничивать выборочно и не во всем. Так, доступны "только чтение", баны на стикеры и GIF, медиаконтент, временные баны и ограничения.

Также появились расширенные возможности делиться контентом — можно выбрать несколько чатов и добавлять комментарии. На волне скандала с возможной блокировкой Telegram в России, вслед за десктопными версиями в мобильных приложениях также появилась возможность использования Proxy. Опция доступна в настройках в разделе “Data and Storage”, мессенджер поддерживает протокол SOCKS5.

В версии для Android появилась поддержка платежной системы Android Pay для ботов.В версии для iOS — возможность сменить язык в настройках, дополнительные опции для 3D Touch и новый виджет.

Telegram для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.