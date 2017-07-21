Maps.Me научился вызывать Яндекс.Такси

Команда популярного картографического сервиса Maps.Me, в 2014 году купленного Mail.Ru Group, запустила возможность вызова Яндекс.Такси. Теперь пользователи iOS и Android смогут внутри приложения вызвать Яндекс.Такси до места назначения.





Сервис доступен в всех городах России и ближнего зарубежья, в которых работает Яндекс.Такси. При нажатии на нужную точку на карте приложение предложит вызвать Яндекс.Такси до выбранного объекта. Кроме того, поездка на такси отображается сразу, как один из способов передвижения при построении маршрута. Дополнительно Maps.Me покажет примерную стоимость и время подачи автомобиля.

Картографическое приложение Maps.Me для iOS и Android доступно бесплатной для загрузки в App Store и Google Play.