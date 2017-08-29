В Одноклассниках появились прямые трансляции со смартфона в Full HD

Команда социальной сети Одноклассники сообщила о запуске новой возможности — мобильного стриминга в разрешении Full HD. Функция на данный момент доступна пользователям приложения OK Live на Android. Позднее она появится и для iPhone с iPad.





Качество самой трансляции автоматически адаптируется под скорость интернет-соединения. Как отмечают разработчики такая возможность появилась благодаря созданию собственного стримингового протокола. Чтобы начать трансляцию в Full HD, пользователю надо использовать современный смартфон на Android и подключение к интернету со скоростью от 3 Мбит/с, это может быть как сотовая связь, так и Wi-Fi.

Впервые технология была опробована на акции “Ночь кино”. В Одноклассниках прошла серия прямых эфиров, включая трансляции лекций о кинематографе, встреч с режиссерами и актерами.

Приложение ОК Live для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.