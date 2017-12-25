Мобильное Облако Mail.Ru поможет вернуть украденный или потерянный смартфон

Команда Mail.Ru выпустила обновленную версию приложения Облако Mail.Ru для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Апдейт приносит полезную функцию на случай потери или кражи смартфона — мгновенное фото при неудачном входе.


По задумке разработчиков, нововведение поможет узнать, кто пытался получить доступ к Облаку в устройстве пользователя в случае потери или кражи гаджета. Что особенно актуально в период новогодних праздников и многочисленных корпоративов.

При установке PIN-кода в приложении Облако Mail.Ru пользователю доступна функция «фото при неудачном входе». При ее активации неудачные попытки ввода PIN-кода, отпечатка пальца или разблокировки по Face ID будут фиксироваться на фронтальную камеру устройства и сохраняться в Облако вместе с координатами места съемки. Таким образом, пользователь сможет узнать, кто и где пытается получить доступ к его профилю и данным в Облаке.

Обновленное Облако Mail.Ru для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Mail.Ru
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS Mail.Ru Облако Mail.Ru облако

Комментарии

Из рубрикиПриложения
Смартфон OnePlus 5 начал обновляться до Android 8.0 Oreo
Банк «Открытие» запустил денежные переводы по фотографии
Telegram выпустил альтернативный клиент для iPhone

Обсуждаемое

Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 76
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 67
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 58
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 57
Лучшие бюджетные смартфоны: сентябрь (официальная розница) 54
В Москве начались продажи iPhone 8: не пришёл никто 49