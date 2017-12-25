Мобильное Облако Mail.Ru поможет вернуть украденный или потерянный смартфон

Команда Mail.Ru выпустила обновленную версию приложения Облако Mail.Ru для устройств, работающих под управлением операционных систем iOS и Android. Апдейт приносит полезную функцию на случай потери или кражи смартфона — мгновенное фото при неудачном входе.





По задумке разработчиков, нововведение поможет узнать, кто пытался получить доступ к Облаку в устройстве пользователя в случае потери или кражи гаджета. Что особенно актуально в период новогодних праздников и многочисленных корпоративов.

При установке PIN-кода в приложении Облако Mail.Ru пользователю доступна функция «фото при неудачном входе». При ее активации неудачные попытки ввода PIN-кода, отпечатка пальца или разблокировки по Face ID будут фиксироваться на фронтальную камеру устройства и сохраняться в Облако вместе с координатами места съемки. Таким образом, пользователь сможет узнать, кто и где пытается получить доступ к его профилю и данным в Облаке.

Обновленное Облако Mail.Ru для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.