В Instagram появился групповой видеочат

Команда фотосервиса Instagram представила новую возможность — групповые видеочаты. Функция уже начала распространяться среди пользоваталей в международном масштабе.


Видеочат можно начать через раздел прямого общения Direct, нажав на пиктограммку видеокамеры в правом верхнем углу. Это работает и для групп. Чат автоматически подстраивается по мере подключения дополнительных собеседников. Всего поддерживается пять участников. Видео можно минимизировать и продолжить смотреть основную ленту.


Также Instagram обновила вкладку Explore с рекомендациями фото и видео соответствующих интересам пользователя. Теперь там появились тематические разделы, включая спорт, фильмы, искусство, а также раздел рекомендаций на базе недавнего поведения пользователя. Неинтересные каналы можно заглушить. Кроме того, разработчики не смогли не добавить новые эффекты камеры.


Приложение Instagram для iOS и Android доступно для бесплатной загрузки в App Store и Google Play.

Источник
Instagram
Теги
смартфон ANDROID планшет IOS INSTAGRAM

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