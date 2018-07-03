Лучшие программы для создания презентаций

Ferra.ru, 

Haiku Deck

Heicku Deck
Heicku Deck

Сайт: https://www.haikudeck.com/

В наше время очень многое можно сделать, даже не устанавливая никаких специальных программ на свой компьютер. Например, Haiku Deck прекрасно работает прямо из браузера, и имеет приложения, но только для iPhone и iPad. Также среди её плюсов огромное количество самых разных тем оформления и просто-таки миллионы бесплатных изображений. Так что у вас никогда не будет недостатка в изобразительных материалах для создания запоминающейся презентации. Недостаток только в том, чтоб без Интернет-соединения большинство функций недоступно. И, как и многие хорошие продукты, Haiku Deck стоит денег — от 10 долларов в месяц. Но есть 7 дней на пробу.

Prezi Business

Prezi Business
Prezi Business

Сайт: https://prezi.com/pricing/

Создатели Prezi Business решили отойти от обычной концепции презентации, где есть множество слайдов и каждый идёт один за другим. Но подход этой компании сложно описать словами. В Prezi Business хоть и есть слайды, но многое там можно уместить и на одном и приближать "камеру" к различным его частям с разным контентом.

Очень важной особенностью является возможность работать над одной презентацией сразу нескольким людям. Главное, чтобы у них был компьютер с macOS или Windows. И свободные $15 в месяц.

CustomShow

CustomShow
CustomShow

Сайт: https://www.customshow.com/

Эта программа, в основном, рассчитана на корпоративных пользователей. По крайней мере, разработчики активно подчёркивают, что это инструмент для маркетологов и «продажников». Если вы один их них (но даже если и нет), вам должно прийтись по вкусу, что ваши презентации будут храниться в облаке, что даст вам возможность получить к ним доступ откуда угодно. При этом поддерживается одновременная работа над одним проектом сразу нескольких человек. Наконец, CustomShow имеет контроль версий, так что всегда можно «откатить» нежелательные изменения.

SlideDog

SlideDog
SlideDog

Сайт: https://slidedog.com/

SlideDog доступен прямо из браузера, а также со смартфонов и планшетов. Более того, вы можете удалённо переключать слайды с другого компьютера или со смартфона, а также легко делиться отдельными страницами со зрителями прямо во врем презентации.  Еще SlideDog сильна тем, что поддерживает большое количество разных типов контента: интернет-страницы, PDF-файлы, презентации PowerPoint, картинки, видео и т.д. Добрые разработчики не забыли оставить бесплатную версию с ограниченными возможностями, а Pro-версия обойдётся уже в 8.33 доллара в месяц.

ClearSlide

ClearSlide
ClearSlide

Сайт: https://www.clearslide.com/

ClearSlide — достаточно громоздкая платформа, которая, как и CustomShow, больше ориентирована на «продажников». Но и обычный пользователь может найти для себя полезным этот инструмент. Например, с ним вы можете презентовать клиенту интернет-сайт или изменения на сайте, причём не на слайдах, а прямо в браузере, добавляя комментарии и другой контент прямо поверх страницы с помощью специальной оболочки CustomShow. Есть также функция удалённого транслирования презентаций в режиме видеоконференции. Правда, стоит всё это ощутимо дороже конкурентов — от 35 долларов в месяц.

Автор
Ferra.ru

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