В Индии потребовали запретить беспилотные автомобили

Министр транспорта Индии Нитин Гадкари (Nitin Gadkari) пообещал не допустить распространения беспилотных автомобилей на территории его страны. Причиной называется высокая безработица. Дело в том, что беспилотные автомобили в будущем могут лишить работы сотни тысяч и даже миллионы водителей, а в такой стране, как Индия, это, по мнению Гадкари, недопустимо.

Кстати, по словам экспертов, подобный конфликт интересов, существует не только в Индии. Обсуждение будущего влияния машин-роботов на жизнь людей идет повсеместно. Впрочем, такие дебаты проводились и на заре появления компьютерных технологий — люди также страшились безработицы. Эксперты считают, что главное — найти правильный баланс.