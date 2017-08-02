В Индии потребовали запретить беспилотные автомобили

Министр транспорта Индии Нитин Гадкари (Nitin Gadkari) пообещал не допустить распространения беспилотных автомобилей на территории его страны. Причиной называется высокая безработица. Дело в том, что беспилотные автомобили в будущем могут лишить работы сотни тысяч и даже миллионы водителей, а в такой стране, как Индия, это, по мнению Гадкари, недопустимо.

Кстати, по словам экспертов, подобный конфликт интересов, существует не только в Индии. Обсуждение будущего влияния машин-роботов на жизнь людей идет повсеместно. Впрочем, такие дебаты проводились и на заре появления компьютерных технологий — люди также страшились безработицы. Эксперты считают, что главное — найти правильный баланс.  

Источник
HindustanTimes
Теги
беспилотник авто

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