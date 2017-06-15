Как не надо выбирать фильтр для воды: 5 самых частых ошибок

Даже если вы уже определились с видом фильтра, при выборе вас могут подстерегать «подводные камни». Рассказываем, как не попасть на удочку мошенников, какой подход к выбору фильтров правильный и на что надо ориентироваться при покупке.

Ошибка 1: Верить, что «все болезни от воды»

… и жизнь без фильтра самый прямой и быстрый способ заболеть самыми тяжелыми недугами вплоть до онкологических. Недавно страну захлестнула эпидемия продаж «чудо-фильтров» для воды, которые навязывали наивным покупателям продавцы, ходившие по домам. «Чудо-фильтры» оказались обычными фильтрами обратного осмоса, которые заказывались в китайских и европейских интернет-магазинах по цене около 100 евро за штуку, а продавались в России за 50–100 тысяч рублей.

Об этом снято много сюжетов, опыты с «превращениями» чистой воды в грязную многократно разоблачены. Один стакан воды пропускали через фильтр обратного осмоса и получали дистиллят, а второй просто наливали из-под крана. Дальше опускали в оба стакана некий прибор, являющийся обычным электролизером, и оп! — вода в стакане нефильтрованной воды окрашивалась в бурый цвет — это соли выпадали в осадок в результате электролиза, опыт из курса химии средней школы. В пропущенной через мембрану воде ничего подобного не происходило, там же нечему выпадать в осадок — «вот видите, что вы пьете и какой чистой может быть вода!»

Если хотите разобраться в этом дотошно, то прочтите СанПиН 2.1.4.1074-01 — его нетрудно найти в Сети, он разработан микробиологами, врачами и инженерами и определяет, какой будет питьевая вода в России. На предприятиях водозабора качество воды постоянно контролируется, и если бы вода содержала всё, чем нас пугают (бактерии и вирусы, например), то постоянные массовые вспышки кишечных инфекций были бы неизбежны. А если у вас вода из колодца или скважины, то от бактерий её (как, впрочем, и водопроводную) избавит кипячение.

Ошибка 2: не сдать воду на анализ

Это просто: налить в бутылку и отнести в СЭС или независимую лабораторию. Водопроводная вода (а также из скважин и колодцев) может быть «обогащена» чем-то не очень приятным в зависимости от региона (где-то избыток железа, где-то вода слишком «жесткая» или «мягкая»), от времени года (весной с таянием снега количество примесей увеличивается), от состояния труб.

Надо понимать, что для каждого типа «загрязнений» нужны соответствующие фильтрующие элементы — картриджи, кассеты направленного действия. Важно, например, не купить для без того слишком «мягкой» воды умягчающий картридж (вы просто не сможете смыть мыло с рук), а для воды, которой требуется доочистка именно от повышенного содержания железа — универсальный картридж.



Сдайте воду на анализ — и будете знать, какой фильтр нужен



Некоторые производители фильтров тоже оказывают услугу анализа воды, например, при покупке фильтра под раковину. В этом случае анализ будет бесплатным, к вам приедет специалист, сделает забор воды, и по результатам проб вы сможете определиться с видом картриджа без хлопот.



Проточный фильтр под раковину: специально для жесткой воды

Ошибка 3: покупать фильтр неизвестного производителя

Фильтр для воды — высокотехнологичное устройство, требующее от производителя научных разработок, наличия собственных лабораторий и высококвалифицированного персонала. Среди крупных давно и хорошо зарекомендовавших себя производителей бытовых фильров для воды – российские Барьер, Гейзер, Аквафор, Атолл, немецкая Brita. Многие производители фильтров стремятся пройти необязательное сертифицирование NSF — некомерческой организации, разрабатывающей международные стандарты качества для продуктов питания и систем очистки воды, и WQA — Ассоциации качества воды, международной торговой организации, объединяющей производителей фильтров для воды.

Если вы впервые видите или слышите название бренда, то зайдите на сайт, посмотрите, кто и что это, с какого года работает компания, какие разработки у нее есть (как правило, крупные производители работают по всем направлениям и делают все виды фильтров, объясняют, какой картридж для чего, имеют собственные службы установки и сервиса.

Ошибка 4: фильтровать только воду для питья

Если анализ воды показал содержание солей, извести или железа на верхней границе нормы или даже сверх нее (в России, кстати, нормы «мягче» европейских), то лучше всего установить один центральный магистральный фильтр для воды, который будет подавать очищенную воду на всю квартиру или дом. Это защитит сантехнику, а также стиральную и посудомоечную машину (да, у этих приборов есть фильтры на входе воды, но в случае с жесткой водой они быстро «цементируются» известковым налетом). Проблема питьевой воды тоже решится, кроме того, и мыться вы будете очищенной водой. Многие (особенно женщины) отмечают положительное влияние на состояние кожи и волос.

Тем, кто не хочет «заморачиваться» с установкой магистрального фильтра, но хочет мыться доочищенной водой, можно порекомендовать такую «разновидность» фильтра, как насадка на душ.

Ошибка 5: не учитывать срок службы картриджей и расходы на них

Картриджи фильтров-кувшинов, насадок на кран, фильтров под раковину, магистральных фильтров, а также мембраны осмотических систем очистки воды нуждаются в регулярной замене. Срок службы картриджей — от одного до трёх месяцев, мембран — около 2 лет. Если вы не готовы менять картридж так часто, как требует инструкция, лучше вообще не покупать фильтр, потому что не замененный вовремя фильтрующий элемент может начать «зарастать» и в итоге не чистить воду, а загрязнять.



Фильтр-кувшин: требует замены картриджа раз в один-три месяца

Составьте калькуляцию на год, учитывая ресурс в литрах (от 4000 до 12000 л) и количество членов семьи. Стоимость «расходников» может составить от нескольких сотен (фильтры-кувшины, насадки) до нескольких тысяч (фильтры под раковину, магистральные картриджи) рублей в год. Необходимо убедиться и в доступности сменных картриджей в продаже.