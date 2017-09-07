Fujifilm представила свою самую компактную беззеркалку с видоискателем

Компания Fujifilm представила новую беззеркальную камеру Fujifilm X-E3 со сменной оптикой. Она относится к среднему уровню и приходит на смену X-E2, выпущенной в ноябре 2013 года. По словам производителя, это самая легкая и компактная беззеркальная камера с видоискателем в линейке X.





Отмечается стиль как у фирменных дальномерных камер. Также это первая модель в серии X с беспроводной технологией Bluetooth Low Energy (с низким энергопотреблением). Fujifilm X-E3 оснащается 24,3-мегапиксельным CMOS-сенсором X-Trans III формата APS-C и процессором X-Processor Pro. Скорость автофокусировки достигает 0,06 с. Поддерживается серийная съемка со скоростью 5 кадров/с, а также видео Full HD на скорости до 60 к/с и 4K на скорости до 30 к/с.

Камера оснащена 3,0-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем с разрешением 1,04 Мп. Снятое видео можно вывести на внешний монитор через порт HDMI и записывать звук с внешнего микрофона. Предусмотрена поддержка Wi-Fi (802.11b/g/n).

Размеры составляют 121,3 х 73,9 х 42,7 мм, а вес — 337 граммов с учетом веса батареи и карты памяти и 287 граммов без батареи и карты памяти. Продажи Fujifilm X-E3 начнутся 28 сентября в России по рекомендованной розничной цене 59 999 рублей только за саму камеру, без объективов в комплекте. В США она появится в ноябре по цене $1999,95.