Объявлена дата релиза Destiny 2 на ПК

На выставке E3 (Electronic Entertainment Expo) 2017, которая проходит с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе, компании Bungie и Activision объявили новую дату выхода игры Destiny 2 на консолях, а также рассекретила дату релиза для ПК.





Релиз для игровых приставок PlayStation 4 от Sony и Xbox One от Microsoft теперь запланирован на два дня раньше — 6 сентября 2017 года. При этом на ПК Destiny 2 не появится ранее 24 октября. Открытое бета-тестирование для консолей стартует с 21 июля. В конце августа откроется бета-тестирование Destiny 2 на ПК.

Напомним, в сиквеле популярного многопользовательского шутера появятся так называемые квесты, которые выдаются полноценными NPC. Игрокам предложат бродить по подземельям в поисках сокровищ и сражаться с боссами. В игре появятся 4 огромных локации — Европейская Мертвая Зона, спутник Сатурна Титан, спутник Юпитера Ио и карликовая планета Нессус. Общая карта позволит перемещаться в любое место мгновенно. Что касается битв игроков между собой, то команды состоят из 4 человек каждая. Некоторые режимы из первой части вернутся, другие заменят на новые. Например, ожидается режим Countdown.