Объявлена дата релиза Destiny 2 на ПК

На выставке E3 (Electronic Entertainment Expo) 2017, которая проходит с 13 по 15 июня в Лос-Анджелесе, компании Bungie и Activision объявили новую дату выхода игры Destiny 2 на консолях, а также рассекретила дату релиза для ПК.


Релиз для игровых приставок PlayStation 4 от Sony и Xbox One от Microsoft теперь запланирован на два дня раньше — 6 сентября 2017 года. При этом на ПК Destiny 2 не появится ранее 24 октября. Открытое бета-тестирование для консолей стартует с 21 июля. В конце августа откроется бета-тестирование Destiny 2 на ПК.

Напомним, в сиквеле популярного многопользовательского шутера появятся так называемые квесты, которые выдаются полноценными NPC. Игрокам предложат бродить по подземельям в поисках сокровищ и сражаться с боссами. В игре появятся 4 огромных локации — Европейская Мертвая Зона, спутник Сатурна Титан, спутник Юпитера Ио и карликовая планета Нессус. Общая карта позволит перемещаться в любое место мгновенно. Что касается битв игроков между собой, то команды состоят из 4 человек каждая. Некоторые режимы из первой части вернутся, другие заменят на новые. Например, ожидается режим Countdown.

Источник
Activision
Теги
игра Activision E3 2017 Destiny 2 Bungie

Комментарии

Материалы по теме

5 культовых игр, которые впервые экранизируют

6 апреля

MSI выпустила ноутбук для фанатов World of Tanks

25 мая

В World of Tanks появится игровой режим «Линия фронта»

10 апреля

Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр

5 апреля

Что же с ними стало: как изменились любимые персонажи игр с первой до последней версии

18 апреля

«Я не нарочно, просто совпало»: 5 игр, которые пугающе точно предсказали будущее

5 мая
Из рубрикиИгры
Seagate представила Game Drive для PlayStation 4
Цифра дня: Сколько PlayStation 4 продала Sony?
Seagate выпускает Game Drive Hub для Xbox на 8 ТБ

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 90
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 80
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 61
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 39
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 31
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 31