В игре Star Wars от Visceral появится важный женский персонаж

В сеть попала информация об игре Star Wars 1313 от Visceral, которая проливает свет на историю женского персонажа. Девушка будет играть важную роль в сюжете и вполне может стать центральным действующим лицом в следующих частях проекта.

На сайте Making Star Wars пишут: «Зовут её Роби Маттокс. Ей около 30 лет и она партнер Плута. Обладает крепким темпераментом и прекрасно стреляет. Плут доверяет ей, как в жизни, так и в бою. Она еще один центральный персонаж игры. Она может стать главным героем в сиквеле. Родителей Роби убили, когда та была ребенком. Она выросла сиротой на 1313, где ее растила преступная группа Блуждающая звезда. Роби ненавидит дроидов и искусственный интеллект. Девушка прекрасно вписалась был в контингент бара на Татуине. С Доком, медиком Плута, она то и дело ругается. Однако у Роби и Плута очень теплые и крепкие отношения. Их дружба важна в сюжете игры».  

Источник
Making Star Wars
Теги
игры STAR WARS

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