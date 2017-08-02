Цифра дня: сколько PlayStation 4 поставила Sony на рынок?

Цифра дня:

63 300 000

PlayStation 4 было поставлено на рынок.

Компания Sony сообщила, что на 30 июня 2017-го года число поставленных на рынок консолей PlayStation 4 составило 63,3 миллиона единиц — а это на 3,3 миллиона больше, чем кварталом ранее. Для сравнения, за тот же период прошлого года поставки составили 3,5 миллиона приставок — таким образом, спрос по-прежнему остается примерно на том же уровне.

Что касается объема продаж игрового подразделения, то он вырос на 5,4%/. Шлем виртуальной реальности PlayStation VR разошелся к началу июня тиражом в 1 миллион устройств.

На март 2018-го ожидается увеличение пользовательской базы PlayStation 4 до 78 миллионов геймеров.  

Источник
DualShockers
Теги
игры PlayStation 4

Комментарии

Из рубрикиИгры
Улучшенная Resident Evil: Revelations выйдет на PS4 и Xbox One 29 августа
В начале сентября выходит альфа-версия 3.0 Star Citizen
Ninja Theory сняли фильм о героине Hellblade: Senua’s Sacrifice

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 97
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 86
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 44
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 34
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 32