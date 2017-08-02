Цифра дня: сколько PlayStation 4 поставила Sony на рынок?

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63 300 000

PlayStation 4 было поставлено на рынок.

Компания Sony сообщила, что на 30 июня 2017-го года число поставленных на рынок консолей PlayStation 4 составило 63,3 миллиона единиц — а это на 3,3 миллиона больше, чем кварталом ранее. Для сравнения, за тот же период прошлого года поставки составили 3,5 миллиона приставок — таким образом, спрос по-прежнему остается примерно на том же уровне.

Что касается объема продаж игрового подразделения, то он вырос на 5,4%/. Шлем виртуальной реальности PlayStation VR разошелся к началу июня тиражом в 1 миллион устройств.

На март 2018-го ожидается увеличение пользовательской базы PlayStation 4 до 78 миллионов геймеров.