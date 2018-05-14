Чемпионат по World of Tanks пришёл в виртуальную реальность

Компании Neurogaming и Wargaming дали старт первому киберспортивному турниру по игре World of Tanks VR. Первые открытые соревнования по «Танкам» в виртуальной реальности уже начались и продлятся до 9 июня, когда состоится финал.





Соревнования пройдут на более чем 30 локациях в 7 городах России. Все участники турнира будут управлять советскими машинами Т-44-100, воссозданными Wargaming. Победитель получит внедорожник УАЗ Патриот в спецверсии World of Tanks Edition, который отличается интерьером с кожаной отделкой, фирменной идентификацией и приветствием в стиле игры World of Tanks.





Как отмечают разработчики, принять участие в самом масштабном киберспортивном VR-турнире мира сможет каждый игрок, который с 11 мая по 6 июня сыграет в World of Tanks VR в залах PlayVR.

Более 30 локаций PlayVR, где определятся 32 финалиста соревнований, расположены в торговых центрах и кинотеатрах Москвы и области, Санкт-Петербурга, Краснодара, Хабаровска, Благовещенска, Абакана и Александрова. На данный момент PlayVR является одной из самых масштабных сетей аттракционов виртуальной реальности в мире.