Sony прекратит выпускать игровые карты для PlayStation Vita в 2019 году

Компания Sony прекратит производство игровых карт памяти для портативной приставки PlayStation Vita в конце 2018 финансового года, который для неё закончится 31 марта 2019 года. Об этом рассказало профильное издание Kotaku.


Таким образом, физические носители для игр под эту приставку перестанут производиться. Впрочем, по словам производителя, цифровое распространение при этом продолжится.

Изначально портативная игровая приставка PlayStation Vita была выпущена в Японии в декабре 2011 года и в феврале 2012 года в Северной Америке и Европе. Особенно успешной она не была, но прожила долгую жизнь. В Японии приставка всё ещё сохраняет популярность на волне успеха японских ролевых игр от независимых разработчиков.

В апреле 2018 года сообщалось, что Sony прекратила производство портативной приставки PlayStation Vita и гаджет вскоре начнёт пропадать с полок магазинов.

Источник
Kotaku
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SONY игровая приставка PLAYSTATION SONY PLAYSTATION VITA PlayStation Vita

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