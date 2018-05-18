GOG.com предлагает все игры серии S.T.A.L.K.E.R. за четверть цены

В честь анонса S.T.A.L.K.E.R. 2, сервис цифровой дистрибуции GOG.com, принадлежащий CD Projekt, запустил аттракцион невиданной щедрости.


Все игры культовой серии шутеров S.T.A.L.K.E.R предлагаются сейчас за четверть цены. Комплект из трёх игр обойдётся в результате в 512 рублей, вместо прежних 1997. Отдельные игры можно приобрести за 229 рублей (S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти), 129 рублей (S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо) и 154 рубля (S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля).

На днях украинский разработчик компьютерных игр GSC Game World обнародовал свои планы по выпуску S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработка второй основной игры серии S.T.A.L.K.E.R. велась уже давно, она должны была выйти в 2012 году, но была отменена в декабре 2011 года. Теперь объявлено, что игра выйдет в 2021 году.

Напомним, S.T.A.L.K.E.R. представляет собой серию игр в жанре шутера от первого лица с элементами ролевой игры и приключенческого боевика. Первая игра, S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, вышла в 2007, а последняя, S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти — в 2009 году. Действие разворачивается в альтернативной вселенной в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС. Сюжет навеян знаменитой повестью «Пикник на обочине» братьев Стругацких.

Источник
GOG.com
Теги
игра халява GOG S.T.A.L.K.E.R. S.T.A.L.K.E.R. 2

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиИгры
В Call of Duty: Black Ops 4 появится королевская битва и пропадёт одиночная кампания
Electronic Arts подтвердила название и дату анонса следующей Battlefield
Sony прекратит выпускать игровые карты для PlayStation Vita в 2019 году

Обсуждаемое

Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 101
Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 65
Почему смартфоны Sony полностью изменились, а фанаты всё равно недовольны? Обзор Xperia XZ2 и XZ2 Compact 61
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 60
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 45