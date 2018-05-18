GOG.com предлагает все игры серии S.T.A.L.K.E.R. за четверть цены

В честь анонса S.T.A.L.K.E.R. 2, сервис цифровой дистрибуции GOG.com, принадлежащий CD Projekt, запустил аттракцион невиданной щедрости.





Все игры культовой серии шутеров S.T.A.L.K.E.R предлагаются сейчас за четверть цены. Комплект из трёх игр обойдётся в результате в 512 рублей, вместо прежних 1997. Отдельные игры можно приобрести за 229 рублей (S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти), 129 рублей (S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо) и 154 рубля (S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля).

На днях украинский разработчик компьютерных игр GSC Game World обнародовал свои планы по выпуску S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработка второй основной игры серии S.T.A.L.K.E.R. велась уже давно, она должны была выйти в 2012 году, но была отменена в декабре 2011 года. Теперь объявлено, что игра выйдет в 2021 году.

Напомним, S.T.A.L.K.E.R. представляет собой серию игр в жанре шутера от первого лица с элементами ролевой игры и приключенческого боевика. Первая игра, S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, вышла в 2007, а последняя, S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти — в 2009 году. Действие разворачивается в альтернативной вселенной в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС. Сюжет навеян знаменитой повестью «Пикник на обочине» братьев Стругацких.