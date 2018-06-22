В Steam стартовала летняя распродажа

Компания Valve объявила о старте большой летней распродажи в своём сервисе цифровой дистрибуции Steam. Она началась 21 июня и продлится до 5 июля 2018 года.


Распродажа позиционируется как «межгалактическая» и оформлена в космическом стиле. Для геймеров запущена мини-игра «Стимопланетяне», в которой предлагается сражаться с «унылоидами».

Со скидками предлагаются многие игры, в том числе ставшие классическими, они могут меняться день ото дня. Так, игры серии Fallout предлагаются со скидками 30%-75%, Dark Souls III — 75%, Tom Clancy’s The Division — 80%, The Witcher 3: Wild Hunt — 66%, Borderlands 2 — 75%, Assassin's Creed Origins — 50%, Final Fantasy XV — 50%, PlayerUnknown’s Battlegrounds — 33%, и так далее. 

Источник
Steam
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