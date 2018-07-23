Sony объявила дату «смерти» PlayStation 4

Игровая приставка Sony PlayStation 4 продолжит жить и здравствовать до марта 2021 года. Об этом сообщило издание Mice Times Asia со ссылкой на слова Джона Кодеры (John Kodera), главы Sony Interactive Entertainment.





До весны 2021 года компания продолжит выпускать PlayStation 4. Производство приставки прекратится в январе-марте 2021 года, она начнёт постепенно исчезать из продажи.

В мае Джон Кодера заявил инвесторам, что текущее поколении игровой приставки, PlayStation 4, входит в заключительную стадию жизненного цикла. Тем не менее, он подчеркнул, что на следующую приставку, условно называемую PlayStation 5, не стоит надеяться ранее чем через три года. Так что PlayStation 4 останется актуальной до 2021 года.

Таким образом, можно надеяться на новую модель, PlayStation 5, примерно в эти сроки. Кодера подчеркнул: «Мы используем следующие три года для подготовки к следующему шагу, чтобы собраться и прыгнуть ещё выше в будущем».