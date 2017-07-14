10 лучших фильмов по мотивам игр

Раньше ждали фильмы по любимым книгам, а теперь геймеры ходят в кинотеатры смотреть на фантазии режиссёров на тему ставших культовыми игр. В нашей подборке — 10 лучших экранизаций компьютерных приключений.

Mortal Kombat (Смертельная Битва)

Фильм «Смертельная Битва» уже успел обрести статус культового. Тогда же, более 20 лет назад, он радовал невероятной атмосферой (пусть и не такой, как у первоисточника), уместными дурацкими диалогами и пестрым актерским составом. А еще замечательным саундтреком и зрелищными сражениями.

Resident Evil (Обитель зла)

И снова картина по мотивам популярной игры не имела практически никакого отношения к оригинальному материалу. Зато первая часть Resident Evil на большом экране смогла увлечь зрителей, создать «паралелльную» вселенную в рамках франшизы и войти в золотой пантеон «фильмов по играм». Многочисленные продолжения, к сожалению, до уровня «Обители зла» за номером раз не дотягивают.

Pokemon: The First Movie (Покемон: Фильм Первый)

Отличный полнометражный мультфильм, основанный на аниме-сериале, который, в свою очередь, был создан по мотивам легендарной игры. В те времена любимое и по-настоящему доброе зрелище для детей. Актуален и в наши дни, учитывая популярность Покемонов.

Final Fantasy: The Spirits Within (Последняя Фантазия: Духи Внутри)

Несмотря на провал в прокате, эта оригинальная картина от создателя сериала Final Fantasy Хиронобу Сакагучи (Hironobu Sakaguchi) почитается сотнями тысяч преданных фанатов как одно из величайших и наиболее умных произведений в истории кино-фантастики. Кроме того, это по-прежнему один из самых впечатляющих фильмов, созданных с помощью компьютерной графики.

Lara Croft: Tomb Raider (Лара Крофт: Расхитительница гробниц)

Увлекательное приключение с женским лицом на большом экране. Одна из лучших ролей Анджелины Джоли в ее лучшие годы и действительно профессионально сделанная картина. Первая часть значительно лучше сиквела.

Silent Hill (Сайлет Хилл)

Этому кино-ужастику неплохо удалось передать дух и кошмар первой и второй части японского хоррора. А еще, несмотря на «американизацию» производственного состава, остаться японской по духу. Ну, и музыка тут выше всех похвал.

Warcraft (Варкрафт)

Масштабное, динамичное, с правильными актерами и уместными орками, фентези-полотно «Варкрафт» держит в напряжении все 123 минуты, а затем зрители требуют еще. Еще придется подождать.

Prince of Persia (Принц Персии: Пески времени)

Зрелищная, не слишком умная, но вполне уместная экранизация Prince of Persia с симпатичными актерами и грамотной режиссурой. Увы, фильм не полюбился критикам, да и в прокате себя показл не слишком успешно.

Need for Speed (Need for Speed: Жажда скорости)

Первая часть кино-переложения гоночной аркады Need for Speed, несмотря на небольшой бюджет, оказалась ярким и легким боевиком, эдаким «Форсажем-лайт».

Final Fantasy VII: Advent Children (Последняя фантазия 7: Дети пришествия)

По-прежнему один из самых красивых CG-фильмов в истории. С точки зрения сюжета, несколько скомканное произведение, однако любимое не только среди фанатов ролевой Final Fantasy VII, но и поклонников красивых пейзажей и зрелищных, эпичных сражений.