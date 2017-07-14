10 лучших фильмов по мотивам игр

Сергей Калашников, 

Раньше ждали фильмы по любимым книгам, а теперь геймеры ходят в кинотеатры смотреть на фантазии режиссёров на тему ставших культовыми игр. В нашей подборке — 10 лучших экранизаций компьютерных приключений.

Mortal Kombat (Смертельная Битва)

Фильм «Смертельная Битва» уже успел обрести статус культового. Тогда же, более 20 лет назад, он радовал невероятной атмосферой (пусть и не такой, как у первоисточника), уместными дурацкими диалогами и пестрым актерским составом. А еще замечательным саундтреком и зрелищными сражениями. 

Resident Evil (Обитель зла)

И снова картина по мотивам популярной игры не имела практически никакого отношения к оригинальному материалу. Зато первая часть Resident Evil на большом экране смогла увлечь зрителей, создать «паралелльную» вселенную в рамках франшизы и войти в золотой пантеон «фильмов по играм». Многочисленные продолжения, к сожалению, до уровня «Обители зла» за номером раз не дотягивают. 

Pokemon: The First Movie (Покемон: Фильм Первый)

Отличный полнометражный мультфильм, основанный на аниме-сериале, который, в свою очередь, был создан по мотивам легендарной игры. В те времена любимое и по-настоящему доброе зрелище для детей. Актуален и в наши дни, учитывая популярность Покемонов.

Final Fantasy: The Spirits Within (Последняя Фантазия: Духи Внутри)

Несмотря на провал в прокате, эта оригинальная картина от создателя сериала Final Fantasy Хиронобу Сакагучи (Hironobu Sakaguchi) почитается сотнями тысяч преданных фанатов как одно из величайших и наиболее умных произведений в истории кино-фантастики. Кроме того, это по-прежнему один из самых впечатляющих фильмов, созданных с помощью компьютерной графики. 

Lara Croft: Tomb Raider (Лара Крофт: Расхитительница гробниц)

Увлекательное приключение с женским лицом на большом экране. Одна из лучших ролей Анджелины Джоли в ее лучшие годы и действительно профессионально сделанная картина. Первая часть значительно лучше сиквела. 

Silent Hill (Сайлет Хилл)

Этому кино-ужастику неплохо удалось передать дух и кошмар первой и второй части японского хоррора. А еще, несмотря на «американизацию» производственного состава, остаться японской по духу. Ну, и музыка тут выше всех похвал.

Warcraft (Варкрафт)

Масштабное, динамичное, с правильными актерами и уместными орками, фентези-полотно «Варкрафт» держит в напряжении все 123 минуты, а затем зрители требуют еще. Еще придется подождать. 

Prince of Persia (Принц Персии: Пески времени)

Зрелищная, не слишком умная, но вполне уместная экранизация Prince of Persia с симпатичными актерами и грамотной режиссурой. Увы, фильм не полюбился критикам, да и в прокате себя показл не слишком успешно.

Need for Speed (Need for Speed: Жажда скорости)

Первая часть кино-переложения гоночной аркады Need for Speed, несмотря на небольшой бюджет, оказалась ярким и легким боевиком, эдаким «Форсажем-лайт». 

Final Fantasy VII: Advent Children (Последняя фантазия 7: Дети пришествия)

По-прежнему один из самых красивых CG-фильмов в истории. С точки зрения сюжета, несколько скомканное произведение, однако любимое не только среди фанатов ролевой Final Fantasy VII, но и поклонников красивых пейзажей и зрелищных, эпичных сражений. 

Автор
Сергей Калашников
Теги
игры кино топ фильмы топ 10

Комментарии

Материалы по теме

10 девушек из компьютерных игр, которые не давали нам покоя

13 марта

10 игр, которые мы устали ждать: самые эпичные долгострои

19 апреля

10 игр на апрель

3 апреля

10 игр с несколькими концовками

27 апреля

10 культовых игр, которые стали бесплатными

25 апреля

10 лучших игр в жанре файтинг

20 марта
Из рубрикиИгры
10 самых продаваемых игр в истории
Что купить на летней распродаже в Steam
10 лучших игр выставки E3 2017

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 95
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 84
Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 49
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 28