Meizu выпустила M5c дешевле 9 тысяч рублей

Компания Meizu сообщила о начале продаж смартфона M5c в России. Напомним, модель позиционируется компанией как ее самый доступный смартфон. В России Meizu M5c предлагается по рекомендованной розничной цене 8 990 рублей.


Meizu M5c заключен в пластиковый корпус и выпускается в пяти цветовых вариантах — черном, золотистом, красном, синем и розовом. Российским покупателям пока доступна только версия в черном матовом корпусе. Остальные вариации тоже должны появиться, но позднее. Как отмечает производитель, смартфон выпускается исключительно для России и других внешних рынков и не будет продаваться в Китае, за исключением специальной операторской версии с урезанным набором LTE-частот.

Смартфон оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной основой и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 с частотой 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч.


Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.1 LE, GPS и ГЛОНАСС, есть цифровой компас и 3,5-мм разъем для наушников. Размеры составляют 144 х 70,5 х 8,3 мм, а вес — 135 граммов. Работа производится под управлением фирменной оболочки Flyme 6 на базе Android.

Источник
Meizu
Теги
смартфон ANDROID Россия MEIZU Meizu M5c

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