Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску восстановленного смартфона Samsung Galaxy Note 7. Как ожидается, смартфон выйдет в продажу 7 июня.





Судя по данным бенчмарка, смартфон сразу работает под управлением свежей Android 7.0 Nougat. Разрешение дисплея указано Full HD (1920 x 1080 пикселей). Вероятно, речь идет о настройках по умолчанию, и при необходимости разрешение можно повысить до Quad HD (2560 x 1440 пикселей).

Напомним, по разным версиям, Galaxy Note 7 может "возродиться" как Galaxy Note 7R или Galaxy Note FE, что означает Fan Edition, издание для фанатов. Если верить появившимся фотографиям, то отличить восстановленный аппарат можно будет довольно легко — по большой букве R на задней панели в правом нижнем углу.

В конце марта Samsung официально подтвердила планы вернуть восстановленные смартфоны Galaxy Note 7 в продажу, в тех случаях, где это возможно. Устройства обзаведутся новыми корпусами, так что дизайн может слегка отличаться от изначально. Большинство аппаратных компонентов останутся в точности такими, как у оригинала. При этом он выйдет с установленной свежей версией операционной системы — Android 7.0 Nougat.

Отзыв бракованных Galaxy Note 7 осенью 2016 года оказался беспрецедентным по масштабу для Samsung. Как показало расследование причин возгорания и самоподрыва смартфонов, взрывы происходили из-за элементов питания, а точнее из-за погрешностей при их производстве и проблем с технологическим процессом сборки.