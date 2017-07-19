Nokia 8 может также выйти в серебристой расцветке

HMD Global планирует выпустить смартфон Nokia 8 до конца этого года. На днях мы уже видели рендер устройства от Эван Бласса (Eban Blass) в черной расцветке. По всей вероятности, гаджет будет продаваться и в серебристом варианте. По крайней мере, на это намекает новый рендер от того же Бласса.

Nokia 8 базируется на типовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Он оснащается 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 13-мегапиксельной двойной основной камерой с оптикой Carl Zeiss. Он работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Как ожидается, смартфон дебютирует 31 июля 2017 года и выйдет в четырех цветовых вариантах — синем, "стальном", золотистом с голубы и золотисто-медном. Ориентировочная цена составляет 589 евро.