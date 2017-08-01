Meizu Pro 7 с двумя дисплеями готовится к европейскому запуску

Компания Meizu начала подготовку к запуску в Европе флагманских смартфонов Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus. Испанское и французское подразделения уже вовсю продвигают новинки в социальных сетях.





Напомним, на прошлой неделе Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus анонсировали в Китае. Китайские продажи должны начаться 5 августа. Точные сроки выпуска в других регионах на момент анонса компания не сообщила, хотя и помянула, что в России они флагманы появятся в начале осени.





Главной изюминкой Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus стал вспомогательный дисплей, расположенный на задней панели. Этот дисплей — сенсорный, цветной и выполнен по технологии AMOLED, диагональ составляет 1,9 дюйма при разрешении 240 х 536 пикселей. На него может выводиться информация о звонках, SMS и других событиях, о проигрываемой музыке. С его помощью можно управлять плеером или с удобством делать селфи задней камерой. Еще одной особенностью стала основная камера с цветным и монохромным модулями Sony IMX386 f/2.0 на 12 Мп каждый.

Meizu Pro 7 оснащен 5,2-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Mediatek Helio P25, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеши-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с функцией быстрой зарядки.

Meizu Pro 7 Plus отличается 5,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), десятиядерным процессором Mediatek Helio X30, 6 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 3500 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Flyme OS 6. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE , Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.