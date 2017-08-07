Первые реальные фото Samsung Galaxy Note 8 появились в сети

В сети появились интересные фотографии готовящегося к выпуску наследника Samsung Galaxy Note 7. Как утверждается, это первые реальные фото работающего прототипа Galaxy Note 8. Изначально фото появились на My Everyday Tech, затем их оттуда удалили, но фото успели опубликовать на профильном ресурсе Slashleaks, специализирующемся на утечках.





На фото можно увидеть "всегда включенный" экран (Always On display) как у Galaxy S8 и схожий с ним дизайн. Стилус S Pen выглядит в точности, как предшественник у Galaxy Note 7. По словам источника, аппаратно стилус остался прежним, что означает поддержку 4096 уровней нажатия, также его можно использовать при погружении в воду.

Согласно более ранним утечкам, смартфон получит защиту от воды и пыли на уровне IP68 и по дизайну представляет собой, практически, двойника флагманских Galaxy S8 и S8+, дебютировавших весной. Даже с 6,3-дюймовым дисплеем Galaxy Note 8 едва больше S8+. Впрочем, он имеет налет стиля, свойственного серии Note, с более квадратными углами. Размеры составляют 162,5 x 74,6 х 8,5 мм.





Super AMOLED-дисплей имеет разрешение 1440 x 2960 пикселей и соотношение сторон 18,5:9, как у Galaxy S8. Аппаратной основой стал процессор Exynos 8895 для всех регионов, кроме США, где смартфон будет базироваться на Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD.

Двойная основная камера получит два 12-магепиксельных модуля, один широкоугольный с апертурой f1.7 и системой автофокусировки Dual Pixel, второй — телефото f2.4, они обеспечивают двукратный оптический зум. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп и апертуру f1.7. Аккумулятор обладает емкостью 3300 мАч, подзарядка производится через порт USB Type-C или беспроводным способом. Смартфон станет доступен в трёх цветовых вариантах — золотистом, черном и синем.

Официальный дебют должен состояться 23 августа на мероприятии в Нью-Йорке, которое уже подтверждено производителем. По слухам Galaxy Note 8 окажется самым дорогим смартфоном Samsung. Цена достигнет порядка тысячи долларов в Южной Корее и более 1100 долларов в Европе, Южной и Северной Америке.