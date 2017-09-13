Двухдисплейный Meizu Pro 7 Plus вышел в России

Компания Meizu объявила о начале продаж в России флагманского смартфона Meizu Pro 7 Plus. На данный момент доступно две цветовые вариации — матовый черный и глянцевый черный, а также две опции памяти — 64 и 128 ГБ.







Meizu Pro 7 Plus с 64 ГБ предлагается по рекомендованной розничной цене 44 990 рублей, а с 128 ГБ — за 49 990 рублей. Как отмечает производитель, смартфоны Meizu Pro 7 также поступят в продажу в ближайшие дни.





Напомним, главной изюминкой Meizu Pro 7 и Pro 7 Plus стал вспомогательный дисплей, расположенный на задней панели. Этот дисплей — сенсорный, цветной и выполнен по технологии AMOLED, диагональ составляет 1,9 дюйма при разрешении 240 х 536 пикселей. На него может выводиться информация о звонках, SMS и других событиях, о проигрываемой музыке. С его помощью можно управлять плеером или с удобством делать селфи задней камерой. Еще одной особенностью стала основная камера с цветным и монохромным модулями Sony IMX386 f/2.0 на 12 Мп каждый.

Meizu Pro 7 Plus отличается от Meizu Pro 7 увеличенным 5,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), десятиядерным процессором Mediatek Helio X30, 6 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 3500 мАч. У обеих моделей есть сканер отпечатков пальцев, 16-мегапиксельная фронтальная камера. Корпус металлический.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Flyme OS 6. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE , Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C.