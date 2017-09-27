UmiDigi раскрыла подробности о безрамочном долгоиграющем смартфоне S2 Pro

Китайская компания UmiDigi уже начала продажи смартфона S2, а теперь рассказала дополнительные подробности о старшей версии — UmiDigi S2 Pro. Главной особенностью смартфонов стало сочетание безрамочного дисплея и емкой батареи. Также стоит отметить металлический корпус, двойную камеру и сканер отпечатков пальцев.





UmiDigi S2 Pro отличается повышенным разрешением дисплея и фронтальной камеры, большим объемом памяти и процессором повышенной мощности.





Он оснащаются 6-дюймовым дисплеем с матрицей IGZO от Sharp с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), соотношением сторон 18:9, занимающим 90% передней панели, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 4. Основная камера сочетает 13-Мп основной модуль с сенсором Sony IMX258 и вспомогательный модуль на 5 Мп. Фронтальная камера — на 16 Мп.

Аппаратной основой UmiDigi S2 стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P25 с частотой до 2,6 ГГц, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ.

Аккумулятор обладает емкостью 5100 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge. По словам производителя, этого достаточно для двух дней автономной работы в режиме интенсивной нагрузки. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Bluetooth 4.0, Wi-Fi (802.11 b/g/n), FM-радио, GPS и ГЛОНАСС, есть порт USB Type-C 2.0. Размеры составляют 158,1 x 74,6 x 8,8 мм, а вес — 186 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

UmiDigi S2 Pro появится в предзаказе в середине октября по цене 299,99 доллара США.