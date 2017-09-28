LG выпускает антикомариный смартфон K7i

Компания LG представила в Индии необычный LG K7i. Главной его особенностью стала антикомариная, точнее противомоскитная, технология Mosquito Away.





Отметим, что в прошлом году LG выпустила целую линейку телевизоров LG Mosquito Away TV со специальным модулем, отгоняющим москитов ультразвуком. Как утверждает производитель, такой способ наиболее безопасный и удобный для пользователей.





Смартфон LG K7i также использует ультразвук за счет специальной задней панельки, а также поставляется с док-станцией Mosquito Away Stand. Смартфон можно использовать и с обычной, стандартной задней панелью.

Смартфон получил 5-дюймовый дисплей с разрешением FWVGA (854 x 480 пикселей) с 2,5D-стеклом, камеры на 8 и 5 Мп. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MTК6737М с тактовой частотой 1,1 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ. Съемный аккумулятор обладает емкостью 2500 мАч. Поддерживаются LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1 и GPS. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Размеры составляют 145,7 х 74,1 х 8,1 мм.