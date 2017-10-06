Смартфон BlackBerry Motion показался на рендере

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал пресс-рендер готовящегося к выпуску смартфона BlackBerry под кодовым названием Krypton, который пока не был представлен официально.


По словам источника, финальным коммерческим названием смартфона станет BlackBerry Motion. Рендер подтверждает, что смартфон выполнен в стандартном для современных смартфонов форм-факторе моноблока с экраном почти во всю переднюю панель.

Производителем модели, закономерно, является китайская компания TCL. Согласно более ранним утечкам, смартфон получил сканер отпечатков пальцев в домашней кнопке, экран с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессор Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч. Кроме того, Krypton может стать первым смартфоном BlackBerry с защитой от воды уровня IP67.

Источник
Evan Blass
Теги
смартфон ANDROID BLACKBERRY BlackBerry Krypton

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