Цифра дня: Какую долю занимает новейшая ОС Oreo среди Android-устройств?

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0,5%

занимает новейшая ОС Oreo среди Android-устройств.

Компания Google обновила свою статистику по распространенности различных версий операционной системы Android на официальном сайте для разработчиков Android Developers. Статистика приведена за неделю, завершившуюся 11 декабря 2017 года.





Самая свежая версия, вышедшая в конце августа Android 8.0 Oreo, занимает сейчас 0,5% среди всех устройств на базе Android. Интересно, что версии Ice Cream Sandwich и Gingerbread, дебютировавшие в декабре 2010 года и в октябре 2011 года, получили 0,5% и 0,4%, соотвественно, их едва-едва догнала Android 8.0 Oreo.

При этом доля прошлогодней Android Nougat продолжает расти и достигла 23,3%, на 2,7% больше по сравнению с результатом в ноябре. При этом доля Android 7.1 Nougat составляет 4%, а чистой Android 7.0 Nougat — 19,3%.

Самой популярной версией ОС осталась Android 6.0 Marshmallow, сместившая несколько месяцев назад с пьедестала Lollipop. Версия Marshmallow слегка снизила долю до 29,7% потеряв 1,2%, доля Lollipop упала с 27,2% до 26,3%. Отметим, что Android Lollipop удерживала лидерство с марта 2016 по май 2017 года. На четвертом месте — KitKat с 13,4% что меньше на 0,4% по сравнению с прошлым месяцем. Версия Jelly Bean получила 5,9% снизившись на 0,3%.

Для сравнения, iOS 11, самая свежая версия мобильной платформы, сейчас установлена на 59% мобильных устройств Apple. При этом релиз iOS 11 состоялся 19 сентября 2017 года, на месяц позднее Android 8.0 Oreo.