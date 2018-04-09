Игровой смартфон Xiaomi Black Shark с геймпадом показался на фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась живая фотография готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Black Shark, пока не представленного производителем официально.


На фото видна задняя сторона игрового смартфона в брутальном дизайне с подключённым Bluetooth-геймпадом в верхней части. Можно также отметить двойную основную камеру с горизонтальной организацией и светодиодной вспышкой. Судя по тому, что сканер отпечатков пальцев отсутствует на задней панели, он размещён на передней панели под дисплеем.

Согласно более ранним утечкам, Xiaomi Black Shark получит безрамочный дизайн с OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), топовый процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, операционную систему Android 8.0 Oreo.

Официальный дебют Xiaomi Black Shark ожидается 13 апреля 2018 года.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi

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