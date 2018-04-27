Безрамочный смартфон Oppo A3 представлен официально

Китайская компания Oppo представила свой новый смартфон Oppo A3. Это модель среднего уровня, выполненная в модном сейчас безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X, при этом дисплей занимает 88% передней поверхности.


Oppo A3 оснащается 6,23-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей) с соотношением сторон 19:9, основной камерой на 16 Мп и фронтальной на 8 Мп. Сканер отпечатков пальцев у него отсутствует. Разблокировка смартфона может производиться по лицу пользователя.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3400 мАч. Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS. Размеры составляют 156 x 75,3 x 7,8, а вес — 159 граммов. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.0.

Oppo A3 предлагается в чёрном, розовом, красном и серебристом цветовых вариантах по цене 332 доллара США.

Источник
Oppo
Теги
смартфон ANDROID OPPO

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