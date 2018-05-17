Объявлена российская цена безрамочного Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Компания Xiaomi объявила о старте продаж в России смартфона Redmi Note 5 Pro (обзор). Это недорогая модель в модном сейчас безрамочном дизайне. Смартфон получил сканер отпечатков пальцев на задней панели, ёмкий аккумулятор, двойную основную камеру и продвинутую селфи-камеру со вспышкой и системой искусственного интеллекта для улучшения снимков.


Xiaomi Redmi Note 5 Pro оснащается 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношением 18:9, фронтальной камерой на 15 Мп со светодиодной вспышкой и двойной основной камерой 12+5 Мп с основным сенсором Sony IMX486.


Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636, 3 или 4 ГБ оперативной и 43 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч.


Смартфон работает на Android 7.1.2 Nougat с оболочкой MIUI 9. Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС. Размеры составляют 158,6 х 75,4 х 8,05 мм, а вес — 181 грамм.

Продажи Xiaomi Redmi Note 5 в России стартуют 24 мая. Цена за модель 3 + 32 ГБ — 17 990 рублей, за модель 4 + 64 ГБ — 19 990 рублей.

Источник
Xiaomi
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