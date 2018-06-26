Эксперты назвали самые выгодные смартфоны

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала майский рейтинг самых выгодных популярных смартфонов в различных ценовых категориях. В рейтинге учитывается соотношение среднего результата в бенчмарке к цене в официальном разделе в онлайн-магазине JD.com.





Всего предусмотрено четыре ценовых категории. В категории до 999 юаней (около 152 долларов) победил смартфон Xiaomi Redmi Note 5 в версии 3+32 ГБ. В категории от 1000 до 1999 юаней (153-305 долларов) лидирует Meizu Pro 7. В категории 2000–2999 юаней (305-457 долларов) — Huawei Honor V10 Лидером в самой дорогой категории более 3000 юаней (450 долларов) стал OnePlus 6, за ним идут Mi Mix 2s, Smartisan R1, Huawei Mate 10 и Sony Xperia XZ1.

Если учесть вне категорий самые лучшие показатели по соотношению производительность/цена, то первое место занимает Xiaomi Redmi Note 5 с 114 баллами, на втором — Meizu Pro 7 со 108 баллами, на третьем — Xiaomi Redmi 5 с 99 баллами.







