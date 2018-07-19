В России начали продавать уцененные восстановленные iPhone X

В России начались продажи восстановленных iPhone X. На данный момент их можно найти в магазинах i-Ray и Big Geek, ожидается появление у более крупных ритейлеров.





Восстановленные iPhone X помечены «как новый», они ощутимо дешевле новых аппаратов. Так, восстановленные iPhone X с 64 ГБ обойдётся в 61 499 рублей, а с 256 ГБ — в 69 299 рублей.

Напомним, восстановленный iPhone был возвращен Apple пользователем, его отправили на завод, заменили неисправные модули, если таковые были, поставили новый корпус и батарею, положили все это в новую упаковку. Устройство предлагает гарантию в 1 год и такой же, что и новый смартфон, набор новых аксессуаров в комплекте.