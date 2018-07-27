Huawei первым выпустит смартфон со складным экраном

Компания Huawei прикладывает большие усилия, чтобы стать первым производителем, выпустившим складной смартфон с гибким дисплеем. Об этом рассказало издание Nikkei со ссылкой на аналитиков и «осведомлённые» источники в индустрии.







Чтобы стать первой, Huawei придётся обогнать Samsung Electronics, чей складной Galaxy ожидается в начале 2019 года, возможно, даже раньше выставки MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля. Таким образом, возможен анонс смартфона Huawei уже до конца 2018 года.





Впрочем, радоваться пока рано. Аналитики предсказывают смартфону Huawei очень ограниченные партии и очень высокую стоимость. Стоимость складного Galaxy ожидается на уровне полутора тысяч долларов, так что Huawei может оказаться примерно на этом же уровне.