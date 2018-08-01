iPhone X Plus получит горизонтальный режим в стиле iPad

Судя по всему, у старшей модели iPhone 2018 года появится горизонтальный режим работы, аналогичный планшетам iPad. Намёки на это обнаружил бразильский ресурс iHelpBR в последней бета-версии iOS 12.


Прошивка также подтвердила разрешение iPhone X Plus — 1242 x 2688 пикселей. При тестировании симулятора iOS и XCode с таким разрешением, были обнаружены оптимизированные горизонтальные раскладки для таких приложений, как Календарь, Контакты и Сообщения.


Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.


Источник
iHelpBR
Теги
Apple IOS iPhone iPhone 2018 iOS 12 iPhone X Plus

Комментарии

Материалы по теме

Apple анонсировала iOS 11.3 с отключением замедления iPhone

24 января

Apple запретила майнить криптовалюты на своих устройствах

12 июня

Apple объявила дату следующего большого анонса

14 марта

Apple представила iOS 12

4 июня

Найден новый способ убить iPhone одним сообщением

17 января

Новый смартфон Apple сравнили с iPhone X

4 июля
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Цифра дня: Сколько пользователей довольны iPhone X?
Объявлена российская цена первого «пугающего» смартфона Huawei
Ритейлер показал Samsung Galaxy Note 9 на видео

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 138
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 98
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 65
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 54
Рамблер перевел пользователей на почту нового поколения 39