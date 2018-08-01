iPhone X Plus получит горизонтальный режим в стиле iPad

Судя по всему, у старшей модели iPhone 2018 года появится горизонтальный режим работы, аналогичный планшетам iPad. Намёки на это обнаружил бразильский ресурс iHelpBR в последней бета-версии iOS 12.





Прошивка также подтвердила разрешение iPhone X Plus — 1242 x 2688 пикселей. При тестировании симулятора iOS и XCode с таким разрешением, были обнаружены оптимизированные горизонтальные раскладки для таких приложений, как Календарь, Контакты и Сообщения.





Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.



