Названа дата выхода iOS 12

Компания Apple объявила дату выхода финальной версии мобильной операционной системы iOS 12, изначально представленной на конференции для разработчиков WWDC 2018 в начале июня.





Пока iOS 12 доступна только разработчикам, а также смелым и отважным пользователям в рамках программы бета-тестирования. С 17 сентября финальная версия станет доступна всем желающим.

iOS 12 выйдет в виде бесплатного обновления для тех же устройств, что и предшественница, включая iPhone 5s 2013 года выпуска. Она совместима с iPhone 5s и новее, всеми моделями iPad Air и iPad Pro, iPad 5-го поколения, iPad 6-го поколения, iPad mini 2 и новее, а также iPod touch 6-го поколения.