Объявлена дата выхода нового флагмана LG

Компания LG Electronics раскрыла дату анонса своего следующего флагманского смартфона LG V40 ThinQ. Презентация назначена на 4 октября 2018 года.

В официальном десятисекундном видеоролике демонстрируются возможности камеры смартфона. Прямого подтверждения, что камера тройная в ролике нет, но прошлые слухи утверждали именно это.

Согласно более ранним утечкам, смартфон LG V40 выполнен в безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X и может похвастаться сразу пятью модулями камер — двойной фронтальной и тройной основной. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Основная камера сочетает модули с разрешением 12 Мп и апертурой f/1.5, 16 Мп и f/1.9, а также 12 Мп и f2.4. Таким образом, обеспечивается широкоугольный и телефото режимы, а также двухкратный зум. Селфи камера получила модули на 8 и 5 Мп.

Смартфон оснащается 6,4-дюймовым POLED-дисплеем с разрешением QHD+ с соотношением сторон 19.5:9, процессором Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3300 мАч. Также отмечаются стереоидамики Boombox и Quad DAC (четверной ЦАП).

Его размеры составляют 158,8 x 75,8 x 7,8 мм, толщина с учётом выступа камеры — 8,2 мм, а вес — 169 граммов. Защита от воды и пыли реализована на уровне IP68.

Ориентировочная цена ожидается на уровне вышедшего в июне LG V35 ThinQ — 899 долларов США.