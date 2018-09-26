Названа себестоимость iPhone XS Max

Эксперты компании TechInsights подсчитали стоимость комплектующих нового флагманского смартфона Apple. Для этого был разобран iPhone XS Max с 256 встроенной памяти.





Общая стоимость компонентов достигла $443 при розничной цене в США $1249. Вообще, стартовая цена на iPhone XS Max составляет 1099 долларов за версию с 64 ГБ. Для прошлогоднего iPhone X с 64 ГБ TechInsights насчитала себестоимость в 395 долларов.





Все основные компоненты у iPhone XS Max оказались немного дороже, чем у iPhone X. Самым дорогим оказался дисплей, он стоит $80,50. На втором месте по дороговизне находится 7-нанометровый процессор Apple A12 Bionic за 72 доллара.

Отметим, прежде чем обвинять Apple в стяжательстве и погоне за сверхприбылями, надо учесть небольшой нюанс. В подобных расчётах не учитываются такие затраты производителя, как разработка аппаратного и программного обеспечения, дизайн, логистика и маркетинг.