Знаменитый сокрушитель смартфонов не смог разбить iPhone XS

Известный своим регулярным глумлением над гаджетами блогер Зак Нельсон (Zach Nelson) JerryRigEverything, не остался в стороне от старта продаж новых смартфонов Apple. В своем свежем тесте он проверил iPhone XS на хрупкость.





Для этого он провёл дроп-тест двух аппаратов, в чехле и без, из трёх положений. Первой тестировалась ситуация, когда пользователь сидит и держит смартфон на коленях, а потом встаёт и смартфон падает с уровня коленей. Также смартфоны роняли от уровня карманов брюк и от уровня уха пользователя.

При падении с уровня кармана у iPhone XS без чехла появились небольшие следы на металлической рамке, но в остальном у обоих аппаратов остались целы и невредимы стеклянные панели и дисплей. Нельсон сильно удивился такому результату и порекомендовал в любом случае использовать чехол, на всякий случай.