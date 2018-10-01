Xiaomi Mi 8 Explorer Edition погнули, поцарапали и подожгли

Известный испытатель смартфонов Зак Нельсон (Zach Nelson) под ником JerryRigEverything проверил на прочность смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition — премиальный аппарат с прозрачной задней панелью.





Он даже немного разобрал аппарат, чтобы полюбоваться на декоративную плату, виднеющуюся через крышку. Её компания устанавливает «для красоты».

На дисплее царапины не появились вплоть до материалов твердостью 6-го уровня по шкале Мооса. Обычные ключи, монеты и прочие мелкие вещи в карманах не повредят такому экрану. Также выдержала испытание и задняя панель. При проверке огнём на дисплее остался «ожог», который так и не восстановился. Тест на изгиб смартфон выдержал отлично, он не деформировался и вернулся в исходную форму.