Представлен огромный планшетофон Huawei Enjoy Max с кожаной отделкой

Компания Huawei представила в Китае пару новых смартфонов Enjoy Max и Enjoy 9 Plus. Первая модель получила огромный дисплей и заднюю панель с кожаной отделнкой.







Huawei Enjoy Max оснащается 7,12-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2244 х 1080 пикселей), двойной основной камерой 16+2 Мп и фронтальной на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, процессором Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 5000 мАч, с возможностью быстрой зарядки.









Смартфон Huawei Enjoy 9 Plus получил 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей), основной камерой 13+2 Мп и фронтальной на 16+2 Мп, процессором Kirin 710, 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч, с возможностью быстрой зарядки.

Huawei Enjoy Max поступит в продажу по цене 246 и 289 долларов, а Huawei Enjoy 9 Plus — 217 и 246 долларов, соответственно.