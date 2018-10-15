Представлен огромный планшетофон Huawei Enjoy Max с кожаной отделкой

Компания Huawei представила в Китае пару новых смартфонов Enjoy Max и Enjoy 9 Plus. Первая модель получила огромный дисплей и заднюю панель с кожаной отделнкой.



Huawei Enjoy Max оснащается 7,12-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2244 х 1080 пикселей), двойной основной камерой 16+2 Мп и фронтальной на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, процессором Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 5000 мАч, с возможностью быстрой зарядки.




Смартфон Huawei Enjoy 9 Plus получил 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2340 х 1080 пикселей), основной камерой 13+2 Мп и фронтальной на 16+2 Мп, процессором Kirin 710, 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч, с возможностью быстрой зарядки.

Huawei Enjoy Max поступит в продажу по цене 246 и 289 долларов, а Huawei Enjoy 9 Plus — 217 и 246 долларов, соответственно.

Источник
Gizmochina
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei Enjoy Max

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Новый флагман Xiaomi может перенять дизайн смартфонов Huawei
Цифра дня: Сколько пользователей слушают пиратскую музыку?
Xiaomi Redmi Note 6 готовят к выходу в России

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 107
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 100
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (официальная розница) 94
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 84
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года («серый» рынок) 60
Лучшие бюджетные смартфоны сентября 2018 года (китайские интернет-магазины) 50