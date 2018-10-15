Xiaomi Redmi Note 6 готовят к выходу в России

Компания Xiaomi готовится к скором выпуску смартфона Xiaomi Redmi Note 6 в России. Запись о нём уже появилась на сайте Евразийской экономической комиссии в разделе с заунывным названием «Единый реестр нотификаций о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих».


Характеристики будущей новинки на сайте ЕЭК, традиционно, не раскрываются, однако получение сертификации указывает на довольно скорый выпуск.


Согласно более ранним утечкам, Xiaomi Redmi Note 6 оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), основной двойной камерой 12+5 Мп, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, процессором Qualcomm Snapdragon 710, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. На смартфон установлена операционная система Android 8.1 Oreo.

Источник
Евразийская экономическая комиссия
Теги
смартфон ANDROID Россия Xiaomi Xiaomi Redmi Note 6

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