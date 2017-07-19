8 лучших смартфонов с большим экраном

Сначала экран в телефонах умел отображать только номер абонента, потом смартфонная революция породила моду на «лопаты», а сегодня производители вновь разучились делать большие качественные мобильники. Хорошие смартфоны с большой диагональю дисплея — редкость, и мы расскажем о каждом из них.

Xiaomi Mi Max 2 — лучший фаблет, который можно купить в России

Экран: 6,44”, 1920x1080, IPS Чем интересен: недорогая модель с хорошей автономностью и современными камерами Сколько стоит: 16 тысяч рублей («серая» розница)

20 тысяч рублей (официальная розница)

Если микроволновая печь 5-летней давности принципиально ничем не отличается от новой (потому что в неё нечего добавить), а компьютер 2016 года почти равен по мощности компьютеру 2011 года (потому что Intel валяет дурака в отсутствие конкурентов), то со смартфонами такой фокус уже не пройдёт. Даже если вы найдёте не «битый» Sony Xperia Z Ultra, флагманский фаблет 2013 года, в идеальном состоянии, восторга он у вас уже не вызовет.



Xiaomi Mi Max 2

Потому что дисплей в смартфоне, который стоил $680 (40 тысяч рублей по нынешнему курсу) по яркости едва дотягивает до «вёдер» стоимостью 10 тысяч рублей, а по скорости работы он равен моделям, которые китайцы на Aliexpress продают за 6,5 тысяч. Это если забыть о том, что несъёмный аккумулятор в старом смартфоне еле живой, корпус нагревается, а камера навевает уныние. При этом новых лопатофонов «топ-класса» уже не производят.

Но огромные смартфоны очень популярны в Азии, а прогресс на месте не стоит, поэтому бюджетный «лопатофон» сегодня окажется круче флагманов, о которых мы мечтали в эпоху «доллар по 32». И Xiaomi Mi Max 2 — лучший «переросток» бюджетного класса, и лучший по соотношению цены/качества смартфон с большим экраном.

Далеко не всё в нём выполнено по последнему слову техники — 1920x1080 пикселей на 6,44 дюймах смотрятся… терпимо, не более. А Snapdragon 625 — это самый быстрый из дешёвых процессор, ниже только совсем уж «пенсионерские» чипы.

Зато стереодинамики и качественная IPS-матрица! Зато тонкий корпус без ширпотребных пластиковых вставок на задней панели. Зато хорошая автономность и неплохая (не флагманская, какой её пытаются рекламировать, но вполне уровня Meizu MX6 или Samsung Galaxy A5 2017) камера! И цена — всего 20 тысяч рублей, даже после «накруток» усилиями сотовых салонов.



Xiaomi Mi Max 2

Если должным образом «поковырять» Aliexpress, можно найти чуть более дорогие и крутые по начинке модели. Но для всех, кто не хочет осваивать премудрости перепрошивки, проверять, «тянут» ли российский 4G-интернет модели из Подбенесной, или вообще не желает связываться с китайскими интернет-магазинами, Xiaomi Mi Max 2 — лучший фаблет, почти без недостатков.

Характеристики Xiaomi Mi Max 2

Meizu M3 Max — самый дешёвый из качественных

Экран: 6,0”, 1920x1080, IPS Чем интересен: Красивый, недорогой и очень выносливый смартфон для соцсетей и видео Сколько стоит: 12 тысяч рублей («серая» розница)

16 тысяч рублей (официальная розница)

Для многих москвичей жизненно важно кушать «лапшу быстрого реагирования» и при этом выплачивать кредит за свой битый айфон, но даже в 100 км от столицы бал правят другие смартфоны. У меня, как «обзорщика», глаза на лоб лезут, когда в 2017 году я вижу в общественном транспорте владельцев 7-летних Samsung Galaxy S или 6-летней Sony Xperia Arc. «Как вы ими пользуетесь вообще?», — спрашиваю у парней и девушек далеко не пенсионного возраста. «А что не так? WhatsApp и Viber работают, музыка играет — всё в порядке», — отвечают мне и открывают мобильную версию «В Контакте» со встроенного браузера…



Meizu M3 Max

И меня в такие моменты словно током бьёт — вот они, реалии! Пока мы весело гнобим Samsung за 1,5 Гбайт оперативной памяти в Galaxy A3 и возмущаемся, что Snapdragon 625 никак не заменят 660-м в новых моделях, простые трудящиеся сквозь боль и страдания используют мобильники как медлительные устройства для переписки и музыки в пути. Никаких сэлфи, покемонов или прочих извращений!

И вот поэтому я, умом понимая, что процессор Helio P10 устарел даже в сравнении с ширпотребным Snapdragon 625, и, отдавая себе отчёт в том, что камеры в Meizu M3 Max качеством не радуют, всё же рекомендую его к покупке.

Потому что выглядит бюджетный фаблет Meizu отлично — «айфоновский» дизайн даже симпатичнее, чем внешность пухлого Mi Max 2. А 3 Гбайт оперативной памяти + 64 Гбайт на внутреннем накопителе за 12 тысяч - крепкий «бюджетник» для мессенджеров, видео и музыки.



Meizu M3 Max

Да, игры он тянет еле-еле, а Android 6.0 вряд ли когда-нибудь обновится в этой модели до новой версии. Но смартфон прочный, с хорошей автономностью, выносливый и недорогой — для всех не-энтузиастов этого достаточно. Тем более, что выбор моделей с диагональю «6 и более дюймов» в бюджетном классе, мягко говоря, невелик.

Обзор Meizu M3 Max

Huawei P8 Max — максимальный размер экрана по минимальной цене

Экран: 6,8”, 1920x1080, IPS Чем интересен: лучший смартфон для просмотра видео и фотографий

тонкий корпус

камера с оптической стабилизацией Сколько стоит: 19 тысяч рублей («серая» розница)

Это сегодня производители стараются не рисковать и выпускают смартфоны, которые поместятся в карман брюк — в недавнем прошлом модно было «хоронить» 7-дюймовые планшеты моделями с близкой диагональю дисплея и возможностью звонить. Идея себя изжила, массовые смартфоны надолго застопорились на отметке «5,5 дюймов», и только в 2017 году на компактные корпуса производители стали «натягивать» громадные дисплеи (см. LG G6, Samsung Galaxy S8+). Так вот, Huawei P8 Max — один из самых знаменитых «динозавров» на стыке смартфона и планшета.

Два года назад, когда P8 Max только появился на свет, это была дорогая игрушка — за новинку просили 420 евро (без малого 30 тысяч рублей). За эти деньги трудящийся народ сметал с полок Samsung Galaxy S6 (35 тысяч рублей) и LG G4 (30 тысяч рублей), малопопулярный тогда «китаец» в России был никому не нужен. Его даже не начали продавать официально.



Huawei P8 Max

Всё это не очень важно в 2017 году (даже если бы смартфон продавали, его всё равно бы уже не осталось в сотовых салонах), а важно вот что — за 18 тысяч рублей вы получаете самый большой из качественных смартфонов, которые только можно купить.

Многие недостатки Huawei тех лет «самоустранились» в большой модели. Горячий процессор хорошо охлаждается в огромном корпусе, прожорливость начинки компенсируется 4360 мАч в аккумуляторе, а «так себе камера» по меркам флагмана 2015 года, всё-таки, неплохо выглядит, когда мы говорим о смартфоне за 18 тысяч в 2017 году.

Главная беда P8 Max — софт. Смартфон, который китайцы создавали для китайцев, внезапно, досаждает китайщиной в прошивке. То есть, русский язык и Google Play в громадный Huawei внедрять научились, но китайское происхождение и всякая 未知废话 то и дело проскакивают среди пунктов меню и уведомлений.

Но, если вы любитель экстремальных планшетофонов, раскошеливаться на раритетный уже P8 Max стоит — Lenovo Phab Plus намного более бюджетный, а ASUS ZenFone 3 Ultra не настолько лучше, насколько дороже.

Характеристики Huawei P8 Max

Samsung Galaxy A9 Pro — мощный недорогой Samsung с самым ёмким аккумулятором

Экран: 6,0”, 1920x1080, AMOLED Чем интересен: стеклянно-металлический корпус

очень качественный экран

аккумулятор на 5000 мАч

всё ещё крутой процессор Snapdragon 652 Сколько стоит: 22 тысячи рублей («серая» розница)

Samsung уверен, что русские не любят смартфоны с большой диагональю. Поэтому официально в России продают только один крупногабаритный Galaxy — флагманский S8+ (обзор). А модели в цельнометаллическом корпусе и «лопатофоны» Самсунг продаёт… угадайте, кому? Правильно — китайцам!

По этой причине Galaxy A-серия 2016 года приехала в Россию в урезанном составе, а в Китае покупателям предлагали на выбор 6-дюймовые A9 и A9 Pro. Сейчас охотиться стоит именно за про-версией стеклянного имиджевого Samsung.



Samsung Galaxy A9 Pro

Смартфон сконструировали не по-самсунговски с запасом мощности (я вам, подлецы корейские, до гроба буду припоминать Cortex-A7 и 1,5 Гбайт оперативной памяти в моделях конца 2015 года!). Если аккумулятор — то царской ёмкости, 5000 мАч! Если процессор — то 8-ядерный Snapdragon, круче которого в 2016 году были только флагманы. Если оперативная память — то 4 Гбайт, которые установлены и в новейшем флагмане Galaxy S8, например. Если фронтальная камера — то 8 мегапикселей при хорошей светосиле (f/1.9). И оптическая стабилизация в тыловой камера, как и полагается старшим моделям A-серии (2016).

И да, тыловая камера сама по себе не восхищает (лучше, чем в большинстве мобильников стоимостью 10-15 тысяч, но не более того), да и процессор очень прожорливый в работе под нагрузкой. Но, повторюсь, в смартфоне настолько «много всего», что A9 Pro можно пользоваться, ни в чём себе не отказывая, и не ощущать ущерба ни в автономности, ни в скорости работы.



Samsung Galaxy A9 Pro

Смартфон не так-то легко купить, потому что китайцам он тоже пришёлся по вкусу, но если вы давно ждали хороший и недорогой Самсунг с большим экраном — это он! Если не разобьёте и не нарвётесь на гарантийный случай (запчастей на китайскую модель — тю-тю!) — останетесь очень довольны покупкой.

Характеристики Samsung Galaxy A9 Pro

Huawei Mate 9 — лучшие камеры среди больших смартфонов

Экран: 5,9”, 1920x1080, IPS Чем интересен: лучшие среди крупных (6+ дюймов) смартфонов камеры

процессор с быстродействием почти уровня Galaxy S8 Сколько стоит: 27 тысяч рублей («серая» розница)

Да-да, я тоже не люблю, когда производители молока «крадут» из литрового пакета 100-150 грамм, и 5,9 дюймов дисплея в большом Huawei мне тоже режут глаз. Но, если не заострять внимание на идиотизме маркетологов, Mate 9 стоит покупать уже за то, что это самый крутой (после Galaxy S8+) смартфон в 6-дюймовой лиге. Очень быстрый, с камерами, как у дорогостоящих флагманов 2017 года, но всё ещё по китайской цене.



Huawei Mate 9

Недостатков у Mate 9 всего два: во-первых, за 27-30 тысяч вы можете купить 5,5-дюймовый OnePlus 5, который уделает большой флагман Huawei абсолютно по всем параметрам, кроме оптической стабилизации в камере. А во-вторых, диагональ дисплея в сравнении с Mate 8 уменьшилась, аккумулятор остался прежним, а автономность стала хуже — процессор довольно прожорливый, поэтому время работы от аккумулятора, хоть и неплохое, но и не впечатляет.



Huawei Mate 9

Если же не драматизировать, за 27 тысяч вы получаете выносливый смартфон с хорошими камерами, производительностью уровня флагманов 2017 года и большим экраном. Если вы никогда не включали ручной режим съёмки фото и не «игровой маньяк», Mate 9 устроит вас абсолютно во всём.

Обзор Huawei Mate 9

ASUS ZenFone 3 Ultra — лучший, но неоправданно дорогой смартфон с диагональю «почти 7 дюймов»

Экран: 6,8”, 1920x1080, IPS Чем интересен: тонкий металлический корпус без вставок для антенн

стереодинамики

ёмкий (4600 мАч) аккумулятор Сколько стоит: 45 тысяч рублей (официальная розница)

35 тысяч рублей («серая» розница)

Первая отговорка производителей, если их спрашивают «почему вы не выпускаете смартфоны с менее 5”/более 6” диагональю дисплея?» — «такие смартфоны будут слишком дорогими, их почти никто не будет покупать». В ответ лояльные журналисты кивают и переглядываются, мол, снова нам лапшу на уши вешают. А нелояльные граждане выкрикивают производителям «а вы сначала попытайтесь выпустить такие смартфоны, и уже потом что-то утверждайте наверняка!». ASUS, как видите, попытался…



ASUS ZenFone 3 Ultra

Хороший ли смартфон получился из ZenFone 3 Ultra? Не то слово! Круче любой «ультры» производства Sony, лучше, чем модели Xiaomi, LeEco и ZTE с большой диагональю. Тонкий, с классным звуком, хорошей автономностью и приличным быстродействием. Но действительно ли он в 2 раза лучше, чем Huawei P8 Max или Xiaomi Mi Max 2? Нет! Стоит ли за него отдавать 30+ тысяч рублей? Нет!

То есть, да — если задаться целью и выбирать самый крутой смартфон с диагональю «6,8-7 дюймов», альтернативы ZenFone 3 Ultra нет. Но дисплей в нём почти ничем не отличается от того, что установлен в дешёвом Xiaomi, процессор тоже родом из бюджетного класса (LeEco Le 2 с таким же чипом стоит 8 тысяч рублей, например), камера — хваленая-перехваленная в теории, а на практике даже Самсунг за 22 тысячи (выше по тексту) снимает примерно так же. Только Самсунг при этом ещё и дешевле, что вообще немыслимо.



ASUS ZenFone 3 Ultra

Есть категория покупателей, которые всё равно купят именно «Ультру» за 45 тысяч рублей — потому что «живём один раз» и нужно «баловать себя крутыми вещами». Но купить «металлическую не очень игровую лопату» можно гораздо дешевле, поэтому любителям большой диагонали стоит обратить внимание на Honor Note 8, а любителям максимально эффектных телефонов с большим экраном — взять у «серых» дилеров Xiaomi Mi Mix, либо Galaxy S8+. Xiaomi потрясающе выглядит и очень компактен, а Самсунг просто нафарширован и «премиумом» является на деле, а не на бумаге, как ASUS. Кстати, о Mi Mix.

Характеристики ASUS ZenFone 3 Ultra

Xiaomi Mi Mix — «Кузькина мать» по-китайски и «самый безрамочный» смартфон в мире

Экран: 6,4”, 2040x1080, IPS Чем интересен: экран без рамок с трёх сторон

ёмкий аккумулятор

мощный (хоть и прошлогодний) процессор

огромный объём внутренней памяти (128—256 ГБ) Сколько стоит: 40 тысяч рублей (официальная розница)

33 тысячи рублей («серая» розница)

Ещё один бешено дорогой смартфон-экзотика, который нельзя не упомянуть — самый крутой и массовый смартфон без рамок с трёх сторон экрана. Без рамок — значит вообще без них, а не изогнутые извращения, с зазорами сверху и снизу, как у Samsung. Изобретателями такого типа смартфонов были японцы из Sharp ещё в 2014 году, но «самураи» свою телефонную промышленность, мягко говоря, запустили, поэтому китайцы из Xiaomi скопировали идею и штампуют такой же с виду смартфон с более крутой начинкой огромными тиражами.



Xiaomi Mi Mix

Экран в мобильнике и правда очень эффектный — Mi Mix выглядит даже лучше, чем флагманы LG и Samsung. Процессор и память — лучшие среди всех, что встречались в смартфонах 2016 года выпуска. Аккумулятор очень ёмкий, а энтузиасты могут даже выбирать из нескольких прошивок для такого экзотического монстра. Но недостатков у смартфона тоже очень много, поэтому подойдёт он не всем.

Во-первых, корпус прямоугольный, как плитка шоколада, и очень скользкий. Непозволительно скользкий, как для безрамочного смартфона. А шанс, что вы разобьёте дорогостоящий экран, если уроните Mi Mix, стремится к 100%.

Во-вторых, ужасная тыловая камера — чуть лучше, чем в ширпотребном Meizu M3 Max, о котором мы говорили выше. На фоне отличного процессора это вдвойне странно. Фронтальная камера неплохая, но расположена она снизу, то есть, обширно и в деталях запечатлит ваш подбородок, если вас угораздит сделать сэлфи. Придётся перехватывать скользкий стеклянный смартфон в альбомную (горизонтальную) ориентацию и изворачиваться, чтобы не выронить этот кусок мыла при съёмке.



Xiaomi Mi Mix

В-третьих, очень дорого! Если не делать упор на 6,4 дюймах диагонали, за 30 тысяч рублей можно найти LG G6 с таким же процессором, тоже эффектно натянутым экраном 5,7”, более качественным звуком в наушниках, несравнимо более качественными камерами и удобным корпусом.

Mi Mix, как и любой другой Xiaomi, нельзя назвать металлоломом, но и ничего «крутого», кроме дисплея динамика по технологии костной проводимости, нет. Если камера для вас — дело десятое, а Galaxy S8+ и LG G6 по каким-то причинам не нравятся — можно брать.

Характеристики Xiaomi Mi Mix

Honor Note 8 — самый чёткий дисплей в планшетофонах

Экран: 6,6”, 2560x1440, AMOLED Чем интересен: качественный экран

мощный процессор (уровня Samsung Galaxy S7)

ёмкий аккумулятор Сколько стоит: 22 тысячи рублей («серая» розница)

Меня тоже уже немного тошнит от количества Хуавеев в списке, но придётся смириться. Потому, что Honor Note 8 — последний «лопатофон» в истории компании, после него Huawei перестали выпускать что-либо крупнее 6 дюймов. И потому, что другого смартфона с таким же большим чётким экраном и настолько быстрым процессором, просто нет.



Honor Note 8

Этот смартфон — сборная солянка из того, что нашлось в «закромах» Huawei. Камера почти без изменений перекочевала из Huawei P8 Max, процессор — из Huawei P9, прошивки — из персонального китайского ада для лаоваев.

С одной стороны, Honor Note 8 — «полукровка». Не настолько экстремально большой, как P8 Max, и не так крут с технической точки зрения, как Mate 9. Зато в нём установлен самый качественный из больших (6,4 дюйма и больше) экран. При том, с «честными» пропорциями 18:9, а не вытянутый вверх «колбаской», как у новых безрамочных флагманов. Ну и по-китайски «переосмысленный» аналог Snapdragon 820 тоже лучше, чем процессоры всех смартфонов в статье, кроме Xiaomi Mi Mix.



Honor Note 8

Не то, чтобы Honor Note 8 можно было назвать «флагманом-флагманом» — игры он тянет с трудом, фотографирует аккурат на свои деньги. Но как недорогой и быстрый мобильник с хорошим экраном для фильмов и фото — достойный вариант.

Характеристики Honor Note 8